Sciopero dei taxi a Bologna quando: corteo di auto a passo d’uomo

Bologna, 9 marzo 2023 - Nuova protesta dei tassisti bolognesi dopo il fermo dello scorso 28 febbraio: lo sciopero bis è in calendario per il 21 marzo, dalle 8 alle 22, ed è 'firmato' dalle sigle di categoria Ascom taxi, Cna Fita taxi, Confartigianato Tp Uiltrasporti, Unica taxi e Uritaxi.

Nuovo sciopero dei taxi a Bologna il 21 marzo

I motivi della protesta

Le motivazioni - scrivono in una comunicazione al sindaco Matteo Lepore e all'assessora Valentina Orioli, al prefetto Attilio Visconti, al questore Isabella Fusiello e alla Commissione garanzia sciopero - sono le stesse già evidenziate per la proclamazione del primo sciopero: dall'impossibilità di poter prestare servizio in diverse zone della città alle incertezze sull'impatto del tram, passando per il mancato recupero dei rincari sul costo del carburante.

Ma a questi temi ora si aggiunge anche la "mancata convocazione delle parti", scrivono le sigle coinvolte.

Le modalità dello sciopero

Si comincerà alle 9 con il ritrovo delle auto bianche e un'assemblea dei tassisti in piazza della Costituzione.

Alle 10,30 i taxi si muoveranno in corteo, "a passo d'uomo", percorrendo viale Aldo Moro, via della Liberazione, piazza dell'Unità, via Matteotti, piazza XX Settembre, via Indipendenza e via Rizzoli raggiungendo piazza Maggiore.

Lì presidio dalle 11,30 alle 13, senza occupare l'area del Crescentone.

"Saranno garantiti durante le ore di fermo i servizi in garanzia", si legge poi nella comunicazione.

Lega e Bologna ci piace

"Le sigle sindacali dei taxi hanno annunciato l'ennesima mobilitazione per il 21 marzo. Non poteva andare diversamente dato che il Comune continua a ignorare ogni loro richiesta", commentano Matteo Di Benedetto e Samuela Quercioli, capogruppo rispettivamente della Lega e di Bologna ci piace in Consiglio comunale. "L'adeguamento del prezziario, l'accessibilità per le persone più fragili, la sicurezza nel servizio notturno, la mobilità durante gli anni dei cantieri sono solo alcuni dei punti su cui il Comune non vuole dare risposta", scrivono i due consiglieri di opposizione in una nota congiunta.

"Da subito abbiamo messo in campo proposte per affrontare la situazione: è fondamentale che il Comune non si volti dall'altra parte e dia urgenti risposte a chi offre un servizio fondamentale alla nostra città", concludono Di Benedetto e Quercioli.