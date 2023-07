Sciopero dei treni 13 luglio, corse cancellate e ritardi a Bologna: file per i rimborsi

Bologna, 13 luglio 2023 – Sciopero dei treni dimezzato, qualche corsa cancellata e ritardi, soprattutto sulla linea alta velocità. La situazione alla stazione centrale di Bologna al momento, dunque, è abbastanza tranquilla.

Quella che si annunciava una giornata di caos per i viaggiatori, dopo l’ordinanza del ministero dei Trasporti Matteo Salvini di ieri che ha dimezzato lo sciopero dei treni indetto dei sindacati, non ha visto particolari criticità. La fine della mobilitazione fissata inizialmente per le 2 di venerdì 14 luglio è stata anticipata alle 15 di oggi.

Diversi treni sono stati cancellati ma gli spostamenti sono assicurati sia per i regionali che per i treni a lunga percorrenza da i convogli garantiti. Le file, invece, si sono registrate ai self service e agli sportelli per ottenere il rimborso del biglietto.

In Emilia Romagna l'impatto dello sciopero per quanto riguarda i treni regionali gestiti da Trenitalia-Tper sta avendo un impatto più basso, visto che lo sciopero del personale è stato dichiarato solo da un sindacato, il Cub.