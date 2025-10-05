Sciopero, un padre scrive al figlio

Figlio mio, come sai guido autotreni e, lavorando, mantengo la nostra famiglia. Compreso te a scuola. Con i tuoi amici avete manifestato a favore della Palestina, ma lo avete fatto bloccando strade ed autostrade e danneggiando negozi e attività. Non capisco cosa c’entri con la pace. Grazie anche a te sono rimasto bloccato per ore e, invece che rientrare a casa, ho dormito sul camion. Ti ringrazio per il rispetto che avete…

Le parole sono pacate, più che indignazione c’è amarezza, c’è delusione. Ecco cosa prova un padre che parla al figlio il quale ha aderito alla manifestazione con sciopero incluso che ha bloccato l’Italia e ha permesso indirettamente ai soliti noti di lasciarsi andare a violenze e devastazioni. C’è un’Italia che per appoggiare la giusta causa della pace Gaza e una soluzione per il popolo palestinese perde la bussola. Bologna si è allineata allo sciopero generale, voluto dal tribuno Maurizio Landini, che nulla ha aggiunto alla causa palestinese. Ha bloccato l’Italia, fermato la produzione, paralizzato i trasporti, causato ritardi al lavoro o disagi come quello raccontato dal padre nella lettera al figlio. Automobilisti e camionisti sono infuriati, basta leggere le testimonianze sulle pagine di cronaca. Intanto a prescindere dagli scioperi italiani un primo piano di pace, forse da perfezionare, è stato accettato da Hamas con la mediazione americana, non con quella di chi ha proclamato lo sciopero. E anche stavolta Bologna ha subito lo show dei violenti che tutti, ovviamente, condannano. Sono sempre le solite frange, soliti volti, soliti capi. Forse li identificheranno. Resta il fatto che non si riesce a mandarli in ‘vacanza’ in carcere. Così aspettano il prossimo sciopero per un replay di guerriglia.

