Scippata mentre va dal medico Ladro incastrato dalle telecamere

L’aveva seguita, mentre andava dal medico. E, mentre la signora saliva le scale per arrivare al piano dove si trova l’ambulatorio, l’uomo le era arrivato alle spalle, scippandola della borsa. L’ennesimo episodio di furto con strappo ai danni di una donna sola era avvenuto lo scorso 20 marzo, in via Crespi, in Bolognina. E nei giorni scorsi l’autore di quello scippo, identificato dai carabinieri del Navile, a conclusione di un’attività di indagine, è stato denunciato. Si tratta di un trentaseienne marocchino, disoccupato, pregiudicato, nullafacente.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata dalla vittima, una pensionata di 68 anni bolognese. Stando a quanto riferito dalla donna, la mattina dello scorso 20 marzo, lo straniero l’aveva seguita, entrando all’interno del palazzo di via Crespi, salendo le scale dietro di lei, che non si era accorta della presenza dello sconosciuto alle sue spalle. Così, ignara del del pericolo, la donna si è sentita strappare all’improvviso il bracciolo della borsa che portava a tracolla. Ai militari, la vittima aveva descritto il ladro come un uomo di corporatura magra ed alta, vestito di scuro con un cappellino nero. Il malvivente, subito dopo essersi impossessato della borsa, si era frettolosamente dato alla fuga per le scale, fino a dileguarsi nel traffico cittadino in sella a una bicicletta. Tuttavia, i momenti della fuga dello scippatore erano stati immortalati dagli ‘occhi’ delle telecamere di videosorveglianza della zona, che avevano ripreso la repentina corsa dell’uomo. Grazie all’analisi delle immagini, i carabinieri sono riusciti ad individuare lo straniero, già noto perché già resosi responsabile di reati analoghi. La borsa della vittima era stata successivamente ritrovata da un cittadino e restituita alla pensionata. C’erano ancora il telefonino, le chiavi e i documenti, mentre mancavano 125 euro.

n. t.