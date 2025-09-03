Scippatore in azione in via Marconi. Strappa un braccialetto d’oro . Giovane arrestato dalla polizia locale

Ruba un braccialetto d’oro e tenta la fuga, ma viene bloccato subito dopo grazie all’intervento provvidenziale di alcune persone, tra cui un ispettore della polizia locale che in quel momento non era in servizio. Il fatto si è verificato nella notte tra domenica e lunedì scorso, in centro storico. Era da poco passata la mezzanotte quando, all’incrocio tra via Marconi e via Lame, un gruppo di persone ha attirato l’attenzione di una pattuglia del reparto sicurezza della polizia locale in servizio di pronto intervento. I presenti hanno raccontato agli agenti che uno di loro aveva appena subito un furto con strappo e che il ladro si trovava ancora sul posto. Alla vista degli agenti, il ragazzo di diciannove anni, che è stato indicato dai testimoni come l’autore del furto, ha lasciato cadere a terra un braccialetto di oro giallo. Il monile è stato immediatamente riconosciuto dalla vittima alla quale era stato sottratto. Sul luogo del reato si trovava anche un ispettore della polizia locale libero dal servizio, che aveva assistito allo scippo e inseguito il ladro insieme al gruppo di amici della vittima.

In seguito agli accertamenti del caso, è poi emerso che il diciannovenne già gravato da vari precedenti di polizia. Il ragazzo è stato quindi denunciato e arrestato in flagranza di reato per furto con strappo. Dopo il rito direttissimo che si è svolto al tribunale di Bologna lunedì mattina, l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto l’obbligo di firma nei confronti dell’autore del furto fino al processo in calendario il prossimo 7 ottobre.

Quanto accaduto non è un fatto raro da quelle parti. Nella zona infatti sono in azione bande di rapinatori specializzati in collanine, che da settimane imperversano in centro e in particolare nella zona di via Indipendenza, approfittando anche "dell’effetto cantieri" per cui le azioni restano più nascoste. Almeno sei gli episodi, su cui indagano la Squadra mobile e anche il commissariato Due Torri San Francesco, con i poliziotti impegnati in servizi preventivi tesi proprio a scongiurare ulteriori casi.

Chiara Gabrielli