Scippi a Bologna: la polizia recupera due collane e cerca la proprietaria

Bologna, 10 settembre 2024 – Due scippi a Bologna in pochi giorni: la polizia ha catturato i ladri che avevano derubato due donne. A una è stata rubata la borsa, a un’altra sono state strappate dal collo due collane.

Per questo episodio, avvenuto sabato pomeriggio in via Irnerio, è stato denunciato a piede libero un 16enne di origine tunisina, domiciliato in una comunità per minori non accompagnati. Gli agenti lo hanno rintracciato poco lontano, grazie alla segnalazione al 113 di alcuni passanti che, dopo avere assistito all'aggressione, si sono messi all'inseguimento. Quando è stato bloccato, il minore aveva con sé le due collane appena rubate, di cui la Questura ha deciso di diffondere la foto, dato che per ora non è stato possibile restituirle alla proprietaria. La vittima, infatti, dopo lo scippo si è allontanata, probabilmente senza sapere che il ladro era stato preso e suoi gioielli recuperati.

L'altro episodio ha avuto come vittima una 54enne, cui è stata strappata la borsa ieri pomeriggio in via Zampieri, zona Bolognina. Anche in questo caso, la scena è stata notata da due cittadini che, oltre a chiamare il 113, si sono messi sulle tracce del ladro. Si trattava di un 22enne, cittadino italiano nato in Russia. I poliziotti, che insieme ai militari dell'Esercito erano in zona Bolognina per i servizi a piedi di controllo del territorio, lo hanno raggiunto e bloccato nei pressi del mercatino di via Albani, mentre tentava di nascondersi in un cortile condominiale. Il 22enne, che aveva già precedenti specifici, anche per una rapina commessa lo scorso aprile in via Indipendenza, è stato arrestato e la borsa recuperata.