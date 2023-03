Scippo violento in Bolognina, fermato il bruto

Dopo aver scaraventato un’anziana a terra, rompendole il femore, per rubare in tutto 40 euro, era scappato via. Una fuga però breve quella del rapinatore marocchino di 36 anni, fermato dagli agenti della sezione crimine diffuso della Squadra mobile un paio d’ore dopo il colpo, messo a segno in Bolognina.

Lo scippo violento era avvenuto intorno alle 17, in via Franco Bolognese. La vittima, una signora di 77 anni, era stata avvicinata dall’uomo che, dopo aver afferrato la borsa che la donna aveva a tracolla, aveva spinto la vittima a terra. Una caduta violenta, con la pensionata che era rimasta dolorante sull’asfalto, mentre il delinquente si allontanava in sella a una mountainbike.

Il rapinatore, dopo aver preso dal portafogli della vittima i 40 euro che conteneva, si era disfatto della borsa, lanciandola a terra, tra i banchi del mercatino di via Albani. Poi aveva proseguito la sua corsa.

Sull’episodio erano subito intervenuti, assieme ai sanitari del 118, anche i poliziotti delle Volanti e della Squadra mobile. Mentre la signora veniva trasportata al Maggiore, dove è stata sottoposta alle cure necessarie (con una prognosi di 30 giorni), la polizia avviava le ricerche dell’aggressore. Visionando, per prima cosa, le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza delle strade percorse dal rapinatore e anche quelle delle telecamere delle attività private. Proprio grazie ai video, gli agenti hanno immediatamente riconosciuto il trentaseienne, non nuovo a simili azioni a danno di anziane. Le foto del sospettato sono state quindi diramate a tutte le pattuglie in servizio, finché un paio d’ore dopo la rapina, in via Irnerio, il pregiudicato è stato individuato. Gli agenti della Squadra mobile, coordinati dal procuratore di turno, hanno quindi bloccato l’uomo. In stato di fermo per rapina, il marocchino è stato accompagnato alla Dozza, in attesa dell’udienza di convalida.

