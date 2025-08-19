Paura sull’autobus: donna scippata dello zaino. I carabinieri inseguono e bloccano il ladro

Bologna, 19 agosto 2025 — Momenti di paura e tensione questa mattina a Bologna, quando i carabinieri della Stazione del capoluogo hanno arrestato un uomo italiano 34enne — senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine — con l’accusa di furto con strappo. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato grazie alla prontezza della vittima e alla rapidità della Centrale operativa dei carabinieri, che hanno intercettato l’autobus coinvolto pochi minuti dopo il reato.

Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto ha avuto inizio con la chiamata di una donna, quasi 60enne, alla Centrale operativa di Bologna. La signora ha riferito di essere stata scippata del proprio zaino mentre si trovava a bordo del bus urbano della linea 20/B, all’altezza di via Andrea Costa, in direzione centro città. La telefonata ha subito allertato la pattuglia della Stazione bolognese, che si è immediatamente portata sul posto per intercettare il mezzo segnalato.

Al momento dell’incontro con i carabinieri, la donna era visibilmente scossa e in stato di agitazione. Ha raccontato di aver subito lo scippo pochi minuti prima, mentre si stava preparando a scendere dall’autobus alla fermata di via Saragozza. “Un uomo mi ha strappato lo zaino che tenevo a tracolla, scappando poi frettolosamente in direzione di via dei Carrettieri”, ha dichiarato la vittima ai militari, spiegando di aver tentato immediatamente di inseguirlo. Durante la corsa, però, la donna è caduta a terra, procurandosi alcune escoriazioni alle ginocchia, fortunatamente non gravi.

Grazie alla descrizione fornita e alla loro prontezza, i carabinieri sono riusciti a individuare e bloccare l’autore dello scippo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto alle procedure di rito e al foto-segnalamento, prima di essere arrestato formalmente per furto con strappo.

Successivamente, il giovane è stato portato in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Bologna. Tutto è bene quel che finisce bene, nel mentre l’operazione ha messo in luce l’efficace coordinamento tra la Centrale operativa dei carabinieri e le pattuglie sul territorio, capace di garantire un intervento rapido e mirato, evitando che il sospettato potesse allontanarsi e rendere più complessa la sua individuazione.