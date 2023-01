’Sciroppo di teatro’ al Laura Betti Lo spettacolo che fa bene all’umore di grandi e piccini

Il teatro che ‘cura la tosse’ e anche di più. Approda domenica prossima sul palco del teatro Laura Betti di Casalecchio la rassegna teatrale per bambini e famiglie intitolata ’Sciroppo di teatro’. Un cartellone che tocca 25 centri della nostra regione di cui uno solo nel bolognese: Casalecchio. Così, a partire da domenica genitori e piccoli potranno presentarsi alla biglietteria del Betti con il voucher del pediatra, del farmacista o del parafarmacista. Secondo il progetto di Ater Fondazione in 25 comuni e 27 teatri andranno in scena 79 spettacoli di 42 compagnie grazie al coinvolgimento di 167 pediatri, di 289 farmacie e di 26 parafarmacie.

Piccoli spettatori che, insieme ai loro accompagnatori, potranno recarsi negli spazi teatrali anche con un voucher fornito da medici e farmacisti e parafarmacisti che espongono la locandina dell’iniziativa e che possono quindi fornire lo speciale ‘Sciroppo di teatro’, che si presenta come un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina.

Il libretto contiene tre "ricette", cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto. al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo a 3 spettacoli di teatro ragazzi in programma nei teatri dei comuni che aderiscono alla rete. Domenica al Betti il debutto alle 16,30 con Pulcetta dal naso rosso di Kosmocomico teatro, testo e regia di Valentino Dragano. Pulcetta, un abile clown capace di far ridere grandi e bambini, un giorno perde il suo naso rosso, indispensabile per portare allegria nel circo. La particolarità del viaggio di Pulcetta sta nel fatto che tutti i pupazzi appaiono dal costume dell’attore, anzi, ogni animale, ogni personaggio, ogni luogo, è un misto di corpo danzante e sagome manipolate a vista. Lo spettacolo è consigliato per bambini e bambine dai 4 anni in su.

