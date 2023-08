Scivola e cade nel torrente, 15enne salvato oggi dai pompieri a Monte San Pietro (Bologna)

Bologna, 5 agosto 2023 – Il piede in fallo, forse appoggiato su un sasso reso scivoloso da pioggia e maltempo. Poi la caduta, nelle acque fredde del torrente. Attimi di paura per un ragazzino di 15 anni che oggi, intorno all’ora di pranzo, è caduto in un fiume a Monte San Pietro.

Sul posto, intorno alle 12,20, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, assieme all'elicottero del Reparto Volo di Bologna.

Il ragazzino, fortunatamente, durante la caduta è riuscito ad aggrapparsi a un sasso e così non è stato portato via dalla corrente.

Una volta arrivati sul posto, i pompieri, hanno provveduto al recupero del ragazzo che, infreddolito, è stato consegnato al 118 per le cure del caso e trasportato in ospedale in codice di media gravità.

Nelle operazioni di soccorso i vigili del fuoco hanno provveduto anche al recupero di un carabiniere che arrivato sul luogo poco prima delle squadre dei vigili del fuoco era entrato in acqua per prestare i primi soccorsi.