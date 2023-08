Scivola nel canalone Ferito escursionista

Paura l’altra sera a Baragazza, località di Castiglione dei Pepoli, per un escursionista scivolato in un canale impervio. L’escursionista, in compagnia della moglie, stava effettuando un trekking su un sentiero in località Barragazza quando, per una disattenzione, è scivolato ed è precipitato per una quindicina di metri cadendo in un canale impervio e riportando una probabile frattura al ginocchio sinistro.

A seguito della chiamata di soccorso è giunta sul posto una squadra della stazione Rocca di Badolo del Soccorso Alpino Emilia Romagna che, tramite tecniche alpinistiche, ha recuperato l’infortunato. L’operazione è stata delicata e complessa data la zona in cui si trovava l’uomo.

Per l’evacuazione è stato richiesto l’intervento di EliPavullo che, poco distante dal luogo dell’infortunio, ha sbarcato, tramite verricello, il medico e il tecnico di Elisoccorso. L’uomo è stato posto su barella e, dopo essere stato recuperato dal canale, trasportato dai tecnici del Saer fino ad una pizzola in cui l’elicottero ha potuto caricare a bordo il signore (ed il personale tecnico e sanitario) per trasportarlo all’ospedale Maggiore di Bologna per effettuare i controlli del caso. L’intervento si è concluso poco prima delle ore 22.