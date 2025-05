Scogli e Voltare Pagina, botta e risposta

Ospiti del prossimo incontro della lista ‘Insieme per Bertinoro’, a sostegno della candidatura a sindaco di Filippo Scogli, saranno l’attore Denis Campitelli e l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni, che interloquiranno con lo stesso Scogli sul tema ‘Radici, identità futuro. La Cultura apre orizzonti’. L’appuntamento è per domani alle 20.30 all’ex scuola elementare di Polenta (via Polenta 524).

Nel frattempo il candidato sindaco ha annunciato un altro tassello della sua futura giunta, in caso di vittoria: Silvia Federici, assessora al welfare e al personale della precedente amministrazione. Scogli interviene anche a seguito delle affermazioni della candidata consigliera Daria Catapano, della lista ‘Voltare Pagina’, che nel corso dell’incontro svoltosi a Fratta Terme aveva affermato come nella frazione mancassero centri di aggregazione per i giovani.

"Dispiace constatare come i candidati della lista ‘Voltare Pagina’ dimostrino evidenti lacune sulla realtà di Fratta Terme – attacca il candidato sindaco –. Conoscere veramente un territorio significa viverlo, amarlo ed esservi presenti, non solo quando è il momento di raccogliere voti, qualità che sembrano mancare a chi oggi critica senza fondamento. Ci dispiace soprattutto per tutti i cittadini e volontari che quotidianamente dedicano impegno e passione per rendere possibili le numerose iniziative della frazione. Da oltre un anno è attivo il centro giovanile ‘Gibs-Giovani in Biblioteca’, nato grazie a un progetto sviluppato dall’amministrazione che ha ottenuto un finanziamento ministeriale di oltre 100mila euro. Questo centro è diventato punto di riferimento per i giovani e adulti della frazione e non solo, con area gaming, biblioteca comunale, corsi di cucito, swap party, giochi da tavolo e laboratori tecnologici. Proprio pochi giorni fa, per di più, è nata l’associazione che ne curerà la gestione".

L’ex assessore ai lavori pubblici riporta poi l’elenco dei vari interventi che sono stati svolti proprio nella frazione di Fratta Terme nel corso della precedente consiliatura. "La realizzazione di piazza Colitto, il rifacimento di parte di via Loreta e l’assegnazione dei lavori per la rigenerazione del tratto centrale della stessa via – ricorda Scoglia –. È stato completato il marciapiede che conduce al cimitero; è stata ristrutturata la piscina comunale con prossimo intervento anche sugli spogliatoi; e infine sono è stata ripristinata, in collaborazione con Hera, la maggior parte delle strade".