Scoglio Atalanta alla ripartenza

I giovani rossoblù di Claudio Rivalta guardano già al 2025 con la speranza di aprire la nuova annata come una pagina bianca tutta da scrivere. La prima parte di stagione è infatti andata in archivio con più dolori che gioie dopo un avvio incerto e una ripresa che sembrava pronta a regalare qualche soddisfazione in più alla Primavera del Bologna. Così non è stato e Ravaglia e compagni hanno fatto i conti con le difficoltà nel misurarsi con i pari età europei in Youth League oltre a un cammino in campionato che non è mai decollato e vede la squadra inchiodata a 18 punti dopo sei sconfitte consecutive e l’ultimo punto conquistato il 9 novembre contro la Juventus. Il 4 gennaio la stagione dei baby rossoblù di Rivalta ripartirà in casa a Crespellano contro l’Atalanta con l’obiettivo dichiarato di ricominciare a correre.

Gianluca Sepe