Scompare da via Corelli. Ragazzino rintracciato alla stazione di Lugo

Sono state ore d’angoscia, lunedì, per i famigliari di un ragazzino di 15 anni autistico, allontanatosi da solo facendo perdere le sue tracce. Erano circa le 18, quando il papà dell’adolescente ha dato l’allarme alla polizia, dicendo che non riusciva più a trovare suo figlio. I due erano in via Corelli, in zona Savena, quando il ragazzino che stava portando a posto un carrello della spesa non ha fatto ritorno. Il padre ha iniziato a cercarlo ovunque, senza però riuscire a trovarlo. E così ha chiesto aiuto alla polizia. Che, diramata la nota di scomparsa, si è attivata subito nelle ricerche del ragazzino. Per ore, però, del giovanissimo non si sono avute notizie. Un’angoscia per i genitori, preoccupati che potesse essergli accaduto qualcosa di grave. Questo, fino alle 22. Quando, finalmente, è arrivata loro una telefonata da parte dei carabinieri di Lugo: il ragazzino era alla stazione del Comune romagnolo. Probabilmente, dopo aver lasciato il papà, il quindicenne è salito a bordo di un bus che lo ha portato nel Ravennate. I militari dell’Arma, al termine degli accertamenti, lo hanno riaccompagnato a casa sano e salvo.