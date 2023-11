Scompare, trovato vivo nel bosco

Brutta avventura, ma con lieto fine per un cinquantenne italiano residente a Bologna, con gravi problemi sanitari disperso nei boschi di Monte San Pietro, e ritrovato grazie all’attivazione del Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse da parte della Prefettura con le ricerche coordinate dalla Divisione anticrimine.

La richiesta di aiuto è pervenuta alla polizia nel primo pomeriggio di martedì da parte del padre, che agli agenti aveva spiegato di non avere più notizie del figlio da lunedì sera e di essere molto preoccupato per lui in quanto legato all’assunzione quotidiana di farmaci salva-vita. Grazie alla geolocalizzazione del cellulare del disperso, spento dalla sera precedente, la Polizia è riuscita a risalire alla zona boscosa e isolata dalla quale proveniva il segnale. Sul luogo è stato fatto convergere personale dei Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Zola. Dopo qualche ora di ricerche è stata ritrovata l’auto del disperso e poco dopo lo stesso cinquantenne, incapace di orientarsi e risalire da una zona impervia e in stato di grave ipotermia. Si pensa infatti che nello stesso luogo abbia trascorso anche la notte all’addiaccio. Trasportato in ospedale per le cure del caso, l’uomo è in buone condizioni.