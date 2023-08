Scomparso a Bologna: appello per ritrovare Artiom, 32enne di origine russa

Bologna, 16 agosto 2023 - Si chiama Artiom, ha 32 anni ed è scomparso da Bologna lunedì scorso. A dare l’allarme sono i famigliari dell’uomo, che hanno già fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri per far scattare le ricerche.

Il trentaduenne di origine russa si è allontanato dalla sua casa di via Orlandi, zona Fossolo nei pressi di Villa Laura, intorno alle 15 e da allora non è mai più rientrato. “Artiom è un ragazzo con un ritardo mentale - si legge nell’appello dei familiari - timido e poco invasivo. Non ha nessun documento, chiavi o altri oggetti con sé. È uscito di casa in ciabatte, pantaloncini neri con delle strisce bianche laterali e una maglietta bianca con righe colorate. Per favore aiutateci a ritrovarlo”.

Per qualsiasi segnalazione chiamare: 327 5636600 Dima 328 2913677 Maria