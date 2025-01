Bologna, 27 gennaio 2025 – Da sabato 25 gennaio è scomparso Erik Tomasini, un ragazzo 18enne che abita in Bolognina, con problemi psicologici.

Come recita l’appello diffuso in rete in queste ore, Erik non ha con sé né documenti né cellulare. La famiglia ha sporto denuncia di scomparsa, ma le prime segnalazioni, in centro storico, si sono rivelate vane.

E’ vestito con maglia verde, pantalone marrone chiaro, scarpe nere. Chiunque abbia sue notizie, può contattare il 112.