Scomparso a Bologna: “Aiutateci a trovare Paolo”

Bologna, 15 ottobre 2023 - Non si hanno più notizie da ieri di Paolo Crulcich, cittadino italiano di 67 anni.

L’uomo, intorno alle 9.30 di ieri mattina, si è improvvisamente allontanato in zona Barca senza alcun apparente motivo.

Crulcich è alto 1,75, ha i capelli bianchi, occhi chiari, indossa una felpa blu, pantaloni da tuta grigi da ginnastica, pantofole nere con la strappo. E porta un paio di occhiali da sole. Per muoversi utilizza un deambulatore, cammina ricurvo e se si trova seduto non riesce ad alzarsi da solo. È privo di documenti e ha difficoltà a comunicare. È già stata fatta denuncia ai carabinieri per la sua scomparsa.

Amici e familiari lanciano un appello: chi avesse informazioni al riguardo è pregato di comunicarle ai carabinieri al numero 051006165.

