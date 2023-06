Scomparso da una settimana, ricerche senza esito

Continuano senza esito le ricerche di Fabio Farini. Il 40enne, originario di Monghidoro, è scomparso ormai già una settimana fa da una clinica privata di via dell’Osservanza, ma, ad ora, le ricerche non hanno portato a nulla. I familiari sono in grande apprensione e le speranze si stanno affievolendo tanto che, nella mattinata di ieri, hanno deciso di rivolgersi all’avvocato Barbara Iannuccelli dell’associazione Penelope. Le forze dell’ordine riferiscono di aver setacciato con attenzione tutta la zona di parco e boschiva che si trova nei pressi della struttura da cui si è allontanato, ma purtroppo senza alcun successo.

Ricordiamo le descrizione del 40enne fornita al momento della scomparsa: alto 1,75 metri con una maglia presumibilmente con scollo a V e un paio di pantaloni scuri con tre righe bianche.

Chiunque lo veda chiami le forze dell’ordine al 112.

z. p.