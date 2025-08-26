Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Rischio botulinoGianni MorandiDivieto di balneazioneAlga tossicaPatron del PapeeteSofia Raffaeli
Acquista il giornale
CronacaDanilo Bisognano scompare a Bologna: ritrovato dalla polizia grazie alla telefonata di una signora
26 ago 2025
NICOLETTA TEMPERA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Danilo Bisognano scompare a Bologna: ritrovato dalla polizia grazie alla telefonata di una signora

Danilo Bisognano scompare a Bologna: ritrovato dalla polizia grazie alla telefonata di una signora

Il 59enne si era allontanato da via Marconi mentre faceva una passeggiata col fratello gemello. Dopo la denuncia, avviate subito le ricerche, con la richiesta di collaborazione da parte dei cittadini

Danilo Bisognano (nel tondo) era scomparso da via Marconi a Bologna mentre faceva una passeggiata col fratello

Danilo Bisognano (nel tondo) era scomparso da via Marconi a Bologna mentre faceva una passeggiata col fratello

Per approfondire:

Bologna, 26 agosto 2025 – È stato ritrovato in via della Barca, spaesato e con alcuni piccoli graffi, ma sano e salvo. Danilo Bisognano, 59 anni, originario di Brindisi, ma residente da tempo in via Marconi, era scomparso ieri pomeriggio proprio dalla strada del centro, mentre faceva una passeggiata assieme al fratello gemello.

A denunciare la scomparsa dell’uomo, affetto da schizofrenia e invalido, era stato proprio quest’ultimo, rivolgendosi ai poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco. In particolare, il fratello ha riferito di aver accusato un mancamento e quando si è ripreso il fratello non era più con lui.

La polizia ha subito avviato le ricerche dello scomparso, chiedendo anche la collaborazione dei cittadini, invitandoli a chiamare, in caso di notizie, il commissariato. E così è accaduto: verso le 18, una signora ha chiamato l’ufficio di via del Pratello, comunicando di aver visto l’uomo in via della Barca, seduto su un muretto.

Una volante è stata subito inviata sul posto, accertando la bontà della segnalazione. In via della Barca è stato inviato anche il 118 per valutare le condizioni dell’uomo, che verrà poi riaccompagnato a casa. La famiglia è stata subito allertata: la fine di un incubo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata