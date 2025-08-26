Danilo Bisognano scompare a Bologna: ritrovato dalla polizia grazie alla telefonata di una signora

Bologna, 26 agosto 2025 – È stato ritrovato in via della Barca, spaesato e con alcuni piccoli graffi, ma sano e salvo. Danilo Bisognano, 59 anni, originario di Brindisi, ma residente da tempo in via Marconi, era scomparso ieri pomeriggio proprio dalla strada del centro, mentre faceva una passeggiata assieme al fratello gemello.

A denunciare la scomparsa dell’uomo, affetto da schizofrenia e invalido, era stato proprio quest’ultimo, rivolgendosi ai poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco. In particolare, il fratello ha riferito di aver accusato un mancamento e quando si è ripreso il fratello non era più con lui.

La polizia ha subito avviato le ricerche dello scomparso, chiedendo anche la collaborazione dei cittadini, invitandoli a chiamare, in caso di notizie, il commissariato. E così è accaduto: verso le 18, una signora ha chiamato l’ufficio di via del Pratello, comunicando di aver visto l’uomo in via della Barca, seduto su un muretto.

Una volante è stata subito inviata sul posto, accertando la bontà della segnalazione. In via della Barca è stato inviato anche il 118 per valutare le condizioni dell’uomo, che verrà poi riaccompagnato a casa. La famiglia è stata subito allertata: la fine di un incubo.