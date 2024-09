Scomparso durante la fiera. Da domenica si cerca Luigi Melloni

Nel comune di Pieve di Cento, ma anche nei territori limitrofi, si sta cercando un anziano che è scomparso da domenica dal centro del paese dove si trovava con la moglie impegnato in un mercatino di beneficenza. Si tratta di Luigi Melloni (da tutti conosciuto come Dorelli), 81 anni, noto a Pieve per la sua attività commerciale che conduceva nel settore dei formaggi.

Aggiornamento:

Melloni, secondo quanto detto dai familiari che hanno dato l’allarme, si è allontanato domenica sera intorno alle 18. Le forze dell’ordine, carabinieri e polizia locale Reno Galliera, i vigili del fuoco (con il coinvolgimento di squadre speciali compresi sommozzatori), la Protezione civile Pieve di Cento e i volontari dell’Associazione nazionale alpini, hanno attivato le ricerche e l’amministrazione comunale invita chiunque dovesse vederlo di informare immediatamente il 112.

"Da domenica sera – dice il sindaco Luca Borsari - sono in corso le operazioni di ricerca del nostro Luigi Melloni (conosciuto con il nome di Dorelli). La prefettura ha attivato le operazioni di ricerca seguendo il ‘Protocollo nazionale di ricerca di persone scomparse’. Sono state attivate tutte le forze competenti. Il coordinamento delle operazioni è affidato al comando Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni in Persiceto che sta tenendo costantemente i rapporti con la prefettura".

E il primo cittadino aggiunge: "In seguito ad ulteriori approfondimenti confermiamo che Luigi si è allontanato a piedi ma rettifichiamo gli abiti che Luigi indossava: ovvero pantaloni corti beige e camicia bianca con scacchi rosso e blu".

"Mio suocero – racconta preoccupato il genero Gabriele Calzolari che si è unito alle ricerche con altri familiari – stava facendo un mercatino di beneficenza, nell’ambito della Fiera di Pieve, assieme alla moglie quando, intorno alle 18, si è allontanato a piedi dal banchetto. E visto che non arrivava più dopo circa un’ora abbiamo dato l’allarme. Un amico di mio suocero l’ha visto camminare, verso le 18,15, nei pressi del cimitero comunale, che dista dal centro di Pieve circa 800 metri, tanto che lo ha salutato. Poi Luigi è sparito nel nulla".

E continua: "E’ la prima volta che accade una cosa del genere. Mio suocero è un uomo assolutamente in equilibrio e non ha problemi di salute".