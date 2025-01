Scomparso Franco Torri, era una colonna dell’Unitalsi

Martedì a 92 anni è scomparso Franco Torri, il più anziano dei barellieri bolognesi dell’Unitalsi, l’associazione cattolica al servizio degli ammalati e al loro trasporto in pellegrinaggio per i santuari. Torri svolse il suo primo pellegrinaggio a Lourdes nel 1957 come volontario. Anna Morena Mesini, presidente di Unitalsi Bologna, nel dare la triste notizia, ha evidenziato le doti e i pregi di una persona instancabile sia nel lavoro che nel volontariato, molto nota anche per aver esercitato la professione di commesso in uno dei più rinomati negozi di abbigliamento maschile del centro dove entrò come fattorino negli anni ’50 fino a diventarne il capo commesso e uomo di fiducia. La sua cordiale simpatia, mescolata a quella bonomia spesso espressa da chi ancora parla il dialetto bolognese, ne ha fatto un personaggio a cui era impossibile non voler bene. Con modi cortesi e ironici riusciva a smussare gli animi più spigolosi. Sposato con Rosina, dopo il pensionamento continuò il suo impegno presso la porticina della Provvidenza e con la consegna a domicilio ai bisognosi di frutta e verdura distribuita a Villa Pallavicini. Funerali oggi alle 15 alla parrocchia della Santa Croce di Casalecchio di Reno.

m. s.