Scomparso in Germania, ritrovato a Borgo Tossignano (Bologna)

Carabinieri (foto d'archivio)

L’odissea di un papà: “Rivoglio mia figlia, è nata in Grecia e non la fanno tornare”

Bologna, 31 gennaio 2023 – Scomparso in Germania lo scorso 18 gennaio, il 62enne tedesco è stato ritrovato dai carabinieri a Borgo Tossignano, nel Bolognese. Un incredibile viaggio quello compiuto dall’uomo tedesco, che si era allontanato dalla struttura psichiatrica a Wiesbaden dove era in cura e si è ritrovato sulle colline imolesi. L’uomo, soccorso per strada, in precarie condizioni e in stato di ipotermia, è stato trasportato in ospedale di Imola.

Non avendo con sé i documenti, e soprattutto non parlando l’italiano, c’è voluto qualche accertamento prima di scoprire che era ricercato anche al di fuori della Germania. Infatti, essendo dipendente da farmaci, la notizia della sua scomparsa era stata diramata dal servizio di cooperazione internazionale delle polizie europee e la sua foto diffusa su organi di informazione tedeschi e austriaci.

Insomma, non è chiara la ragione per la quale il 62enne sia finito fin qui e soprattutto come sia riuscito a compiere un viaggio di circa 1000 chilometri per raggiungere Borgo Tossignano. Ma fortunatamente l’uomo è finito nelle mani dei soccorsi dove speriamo si possa riprendere al più presto.