Scomparso il tenore. Romano Emili

Si è svolto ieri in Certosa il funerale del tenore bolognese Romano Emili, morto il 22 febbraio scorso: un artista del cui nome fin i melomani rischiano di non avere oggi conoscenza, a causa purtroppo della scarsità di testimonianze sonore che ci ha lasciato, ma la cui qualità artistica ha sempre sorpreso chi, già 40 anni fa, si chiedeva il perché di una carriera in fondo limitata rispetto alle sue doti e di una notorietà ristretta agli addetti ai lavori.

Era nato a Bologna il 7 novembre 1937 e si era avvicinato alla lirica per caso, senza particolare indirizzamento da parte della famiglia di modeste origini, dopo aver ascoltato alla radio la voce di Beniamino Gigli cantare ’Cavalleria rusticana’. È questo l’inizio di tante biografie di cantanti cresciuti nel dopoguerra, specie i tenori, indecisi sulle prime fra il mondo della canzone e quello dell’opera.

Poi l’incontro con un insegnante generoso e sensibile, i primi concorsi di canto, i contratti teatrali che arrivano pian piano (una ’Bohème’ al Comunale di Bologna nel 1966). Dovette pertanto sembrare una benedizione quella competizione radiofonica vinta in Germania, che nello stesso 1966 gli aprì le porte della compagnia stabile alla Deutsche Oper am Rhein di Düsseldorf (primo tenore per 13 anni). E invece fu forse proprio la stanzialità a limitare una carriera che avrebbe potuto svilupparsi senza confini, grazie a una voce tenorile di rara bellezza, limpidezza e sicurezza.

Rientrato a Bologna nel 1979, si dedicò all’insegnamento e a ricoprire ancora qualche ruolo secondario offertogli dai maggiori teatri italiani (al Comunale, l’ultima volta, nella ’Favorita’ donizettiana del 2002). Con il baritono concittadino Tiziano Tomassone, di un anno più anziano, conosciuto alla scuola del comune maestro Armando Grandi, aprì un negozio di dischi in Strada Maggiore, ed era quello il luogo in cui andavamo noi giovani loggionisti per incontrarlo, per sentire il suo entusiasmo nel rammentare esecuzioni memorabili e sapere se c’era in programma qualche esibizione estemporanea – al Circolo Lirico come al Festival dell’Unità – per riascoltare la sua voce ancora intatta in qualche celebre aria d’opera.

E aveva preparato una cassetta audio con alcune registrazioni precarie salvate dagli anni tedeschi, che giravano poi anche fuori città come oggetto d’incredula ammirazione per i tanti che non lo conoscevano. La sua memoria è ora affidata a You Tube e a una manciata di esecuzioni che continuano a tener viva la domanda: perché la fortuna non gli arrise di più?

Marco Beghelli