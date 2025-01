Scomparso il topo ’ricercato’, lunedì riapre la scuola materna di via Caravaggio

Ritorno in aula lunedì prossimo per i cento bambini delle cinque sezioni della scuola materna di via Caravaggio del quartiere Croce di Casalecchio dopo le "vacanze forzate" di quattro giorni per permettere la bonifica della scuola in seguito al rinvenimento lunedì scorso all’interno della scuola di tracce di escrementi di topo. "Grazie alle attività di monitoraggio – si legge in un comunicato del Comune di Casalecchio che il 15 gennaio aveva disposto la chiusura della scuola – e alle foto trappole posizionate nei giorni scorsi, è stato accertato che sono stati risolti i problemi legati alle presenze di un topo nelle Caravaggio. Le procedure di bonifica e l’igienizzazione degli spazi si concluderanno nella giornata odierna (ieri per chi legge, ndr). Pertanto, l’Amministrazione comunale ha disposto la riapertura della scuola e la ripresa dell’attività educativo-didattica per lunedì 20 gennaio. Durante il weekend la situazione sarà comunque costantemente monitorata a scopo precauzionale".

Già da lunedì scorso era stato isolato il luogo dove erano state trovate le tracce di topo. Immediato l’intervento della ditta specializzata Biblion che, su sollecitazione del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Croce, ha posizionato trappole e foto-trappole per braccare l’intruso pericoloso per la salute dei piccoli casalecchiesi. Soprattutto nell’ala delle materne Caravaggio dov’erano state rinvenute le minuscole palline nere riconducibili a escrementi di topo. Le ricerche, purtroppo, non hanno dato alcun esito. In questi giorni sono intervenuti anche i tecnici di Adopera, la società comunale dei lavori pubblici, che, oltre a disseminare la scuola con altre trappole ed erogatori, hanno chiuso il probabile punto di passaggio tra l’esterno e l’interno, da cui potrebbe essersi intrufolato il topo. Infine, il Comune per venire incontro alle mille preoccupazioni delle famiglie ha deciso di intensificare i controlli sull’igiene e la sicurezza alimentare, chiedendo alla società Melamangio di utilizzare materiali sigillati, usa e getta e compostabili nella preparazione dei cibi nella cucina centrale di via Guido Rossa.

n. m.