Scomparso, l’appello della famiglia "Aiutateci a ritrovare Artiom Da lunedì è sparito nel nulla"

È scomparso lunedì scorso, nel primo pomeriggio, intorno alle 15, dalla sua casa di via Orlandi, in zona Fossolo vicino a Villa Laura. Da quel momento di Artiom, trentaduenne di origine russa, non si è saputo più niente. Il ragazzo, almeno per ora, sembra essere sparito nel nulla. Artiom, come scrivono i familiari sul volantino che sta facendo il giro dei social nella speranza di ritrovare il ragazzo, ha un ritardo mentale.

"È una persona timida – si legge nell’appello diffuso dai parenti del trentaduenne scomparso lunedì scorso – e poco invasiva. Non parla molto bene l’italiano. Se gli si chiede come sta, solitamente risponde sorridendo ‘bene bene’". Artiom, sempre secondo quanto riferiscono i familiari (sono stati la zia e il cugino a lanciare l’appello, ndr), quando è uscito dalla sua abitazione non aveva documenti, chiavi o altri oggetti con sé.

Se n’è andato di casa in ciabatte, vestito con pantaloncini neri con delle strisce bianche laterali e una maglietta bianca con righe colorate. I parenti hanno inoltre fatto sapere che Artiom, adesso, ha i capelli più corti rispetto a quelli della foto mostrata per il riconoscimento.

I familiari, che hanno già sporto denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine, sono molto preoccupati perché sono ormai due giorni che non hanno più alcuna notizia di Artiom: la paura è che il trentaduenne di origine russa possa essersi allontanato dalla città, anche salendo su un treno oppure su un bus. Chiunque lo avvistasse può contattare direttamente le forze dell’ordine.