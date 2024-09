Scomparso da una settimana: l’appello disperato della madre

Bologna, 4 settembre 2924 – È da una settimana che la famiglia di Alexandru Olteanu, 28enne di origine romena, non ha più sue notizie.

Mercoledì 28 l’ultima traccia prima di spegnere il telefonino e far perdere i contatti. Alessandro, come si fa chiamare, vive da tempo in città, lavorando come manutentore alla Philip Morris di Crespellano.

Sul profilo social appare con il nome di Alesandro Perna: è alto un metro e 72, ha gli occhi azzurri e i capelli castani. Quando è scomparso indossava una camicia bianca con un disegno floreale.

Sarebbe dovuto tornare mercoledì a lavoro, ma nessuno in azienda, né i responsabili né i colleghi hanno sentito e saputo nulla. In questi ultimi giorni, il ragazzo è stato avvistato due volte: la prima nel Modenese, a Castelfranco Emilia e poi a Padova.

Nella provincia veneta il 28enne risulta essere stato controllato in stazione dalla Polfer, quando ancora non era stata sporta la denuncia dalla madre, che solo poche ore dopo il fatto, si è recata ai carabinieri della stazione di Bologna Corticella.

L’appello della donna, che mercoledì si è recata a Padova per cercarlo senza però avere risultati, si è diffuso anche sui social fino a giungere a Chi l’ha visto.

Sollecita il figlio in persona a dar notizie “almeno per tranquillizzarla” e invita chiunque avesse notizie a contattarla personalmente o a chiamare il 112.