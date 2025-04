Scomparso da giorni a Bologna: Zakaria ha 15 anni

Bologna, 9 aprile 2025 – E’ uscito per andare a scuola, ma non ci è mai arrivato: scomparso da quasi cinque giorni. Si chiama Zakaria, ha 15 anni e vive a Bologna. La famiglia si è rivolta alle forze dell'ordine (la scomparsa è stata denunciata ai carabinieri) e anche alla trasmissione 'Chi l'ha visto’ per raccogliere segnalazioni utili a ritrovarlo.

Zakaria è uscito poco prima delle 7 di sabato mattina (5 aprile) per andare a scuola, ma non è mai entrato in classe, e poi non è tornato a casa. Il suo cellulare risulta spento da quel momento non ha più dato notizie di sé.

Zakaria è alto un metro e 69 e ha occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa, indossava una felpa nera con cappuccio, un giubbotto smanicato grigio, jeans strappati e scarpe da ginnastica nere di tipo Nike con strisce bianche. Aveva con sé uno zainetto scuro molto consumato. Tra i segni particolari, ha un piccolo neo sotto l'occhio destro. Chi dovesse avvistarlo, può contattare il numero di emergenza 112.

Al momento, le ricerche delle forze dell'ordine si concentrano sul centro città, ma si stanno allargando anche ai territori della provincia, per non lasciare nulla di intentato. Stanno arrivando delle segnalazioni, ma per ora nessuna traccia concreta del ragazzino. La famiglia, preoccupatissima, spera che presto possano arrivare notizie positive.