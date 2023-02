Scongiurati gli esuberi

"La lotta paga, sempre". Così Flcams Cgil e Uiltucs commentano la sottoscrizione dell’accordo di cambio appalto mense e bar Tper, siglato oggi e che stabilisce "il passaggio di tutte e tutti gli aventi diritto, con mantenimento del monte ore settimanale e del livello di inquadramento, garantendo così il mantenimento delle capacità reddituali di tutto il personale coinvolto dal cambio appalto". Le organizzazioni sindacali sottolineano che l’accordo è il risultato "delle mobilitazioni delle scorse settimane, degli scioperi e dei presidi". Nel nuovo accordo viene sancito anche l’aumento del monte ore settimanale di due figure professionali che, volontariamente, hanno accettato il trasferimento in altre strutture del territorio già gestite da Felsinea. Nel dettaglio, gli aumenti ore riguardano un’addetta al lavaggio, che passerà da 10 a 20 ore settimanali, e un cuoco capo partita, che passerà da 30 a 35 ore settimanali. Il verbale d’accordo siglato da Felsinea Ristorazione, Elior, Filcams-Cgil con la Rsa, Uiltucs-Uil al tavolo di salvaguardia della Città metropolitana prevede il passaggio da Elior a Felsinea di tutti gli aventi diritto, a parità di livello retributivo. Stesse condizioni confermate anche per le due lavoratrici che resteranno in capo ad Elior, garantendo la completa salvaguardia occupazionale. "Sono lieto che l’azione del Tavolo metropolitano abbia svolto un ruolo attivo nell’individuazione di una soluzione condivisa. La salvaguardia dei posti di lavoro e della parità di condizioni occupazionali e salariali nei cambi d’appalto è un punto importante di ogni protocollo o accordo siglato a Bologna", sottolinea Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto in Città Metropolitana e delegato al Lavoro del Comune di Bologna.