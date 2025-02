Sconti sugli abbonamenti: "Pendolari da sostenere"

Il clima dopo il secondo incontro sulla manovra tariffaria è "abbastanza disteso", come riportano gli attori in campo. Al centro della partita, gli accordi di mobility management e le linee di intervento degli enti bilaterali, che applicano agevolazioni per i dipendenti che si recano al lavoro con un mezzo pubblico. Al momento, le imprese che garantiscono con Tper e Comune agevolazioni per i propri dipendenti come misura di welfare aziendale sono circa 60. Partendo da questa fotografia, "condividiamo degli obiettivi di crescita e delle tappe – ribadisce il segretario della Cgil, Michele Bulgarelli -. Ma per aumentarli servono diversi fattori, come la scelta di individuare nel mobility management, in particolare per le aziende medio-grandi, la via per sostenere la mobilità pubblica". Strumento che "potrebbe servire anche per le aziende medio-piccole".

Tale misura "vogliamo farla conoscere meglio ed essere riconvocati per proseguire il confronto sulle agevolazioni", che devono essere estese anche "all’area metropolitana". Per le imprese dell’artigianato, l’ente bilaterale Eber, nel 2022, conta 5.221 imprese aderenti con 22.740 lavoratori: guardando alle domande effettuate per il servizio trasporto casa-lavoro, nel 2023 sono state 188, mentre 214 nel 2024. L’intervento è un contributo di 200 euro per chi impiega il mezzo pubblico per il tragitto casa-lavoro. Un numero in crescita che esprime potenziale. Gli enti bilaterali ci sono, "ma il mobility management si rivolge ad aziende con più di cento dipendenti – sottolinea Claudio Pazzaglia (Cna) –. Per un’azienda piccola, la questione è diversa: non vogliamo che questa sia una tassa ulteriore per le imprese e datori di lavoro". Oltre a Eber, ci sono Ebiterbo per il terziario ed Eburt per il turismo: con i due "abbiamo gestito, nel 2024, 1.100 pratiche che comportano una scontistica sull’acquisto dell’abbonamento da parte del lavoratore – afferma Antonio Cocchini (Ascom) –. Il mobility management deve essere semplificato, guardando ad aziende con meno di 100 dipendenti e ampliando la platea di soggetti beneficiari. Siamo contrari alla manovra di aumento tariffario: il tpl ora non è un’alternativa valida all’utilizzo dell’auto, dunque va salvaguardato il diritto alla mobilità". Ma tra qualche timida apertura, si sono notati - fronte imprese - anche "silenzi assordanti che si fanno sempre notare...", punge Enrico Bassani (segretario Cisl). Fuori dal coro Confesercenti, che batte chiodo sull’aumento delle tariffe per la sosta auto. Per Legambiente, bisogna "lavorare per riuscire a trovare una chiave di rilancio del trasporto pubblico - chiude il presidente Claudio Dellucca -. Conosciamo le difficoltà, ma portiamo le nostre posizioni ambientaliste".

m. m.