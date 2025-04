Bambini, buoni sconto per i centri estivi per chi compra nei negozi di vicinato: ecco dove

Bologna, 29 aprile 2025 - A Ozzano ci saranno buoni sconto per le rette dei centri estivi a chi fa acquisti nei negozi sotto casa. Ritorna l'iniziativa dei commercianti di "Centrozzano" per sostenere la rete commerciale di prossimità: lo scorso anno furono distribuiti 3.000 euro di buoni a 200 famiglie che li utilizzarono per abbattere il costo dei campi solari.

Adesso si replica: basterà conservare gli scontrini degli acquisti fatti nei negozi aderenti al comitato dei commercianti dal 1 al 31 maggio, consegnarli in una qualsiasi attività commerciale della rete per ottenere un buono corrispondente al 10% dell'importo totale degli scontrini validi presentati.

Dei bambini mentre giocano a pallavolo in un prato di un centro estivo

Fino a 200 euro

I buoni saranno rimborsati alle società che organizzano i centri estivi da ‘Centrozzano’. L'importo massimo consentito per il singolo scontrino sarà di 200 euro, mentre per la stessa attività commerciale non potranno essere presentati più di cinque scontrini al giorno.

"Da anni le attività commerciali in tutta l'area metropolitana, oltre a valorizzare il territorio con la loro presenza, contribuiscono attivamente a tante iniziative.

onosciamo i rischi a cui vanno incontro i ragazzi se d'estate non sono seguiti. Quello di Ozzano è un progetto pilota d'interesse per altre amministrazioni”, sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore di Ascom, che supporta il progetto.

“E' la conferma dell'attenzione dei commercianti nei confronti della comunità e rappresenta un aiuto concreto per le famiglie”, riconosce Matteo Di Oto, assessore comunale alle Attività produttive.

“Questa iniziativa nasce dalla volontà di supportare le famiglie e dare ai più giovani l'opportunità di partecipare a esperienze che li possano arricchire”, sottolinea Marco Ghici, presidente del comitato Centrozzano. Tra gli sponsor del progetto anche Banca di Bologna e Ar-Pa.