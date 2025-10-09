Scontri per il 7 ottobre a Bologna, presidio alla Dozza per la giovane arrestata: si decide per la convalida

Bologna, 9 ottobre 2025 – Ci sono un’ottantina di persone fuori dal carcere della Dozza, appostati vicino al distributore. Sono lì per dare il loro apporto alla ventiduenne attivista arrestata dopo il corteo della vergogna che si è svolto a Bologna la sera di martedì, manifestazione inneggiante al 7 ottobre e organizzato dai Giovani Palestinesi nel secondo anniversario della strage di 1200 israeliani.

Gli scontri con la polizia dell'altra sera e il presidio davanti alla Dozza

Oggi infatti il giudice doveva decidere sulla convalida dell’arresto, ma in mattinata il Gip si è riservato e la decisione arriverà probabilmente nel pomeriggio.

La giovane è finita in carcere per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Assieme a lei, altri tre coetanei, due ragazze e un ragazzo, sono stati denunciati per gli stessi reati. Mentre una trentina di attivisti pro Pal sono già stati identificati.

La conta parziale parla di tre agenti, due del Reparto mobile e uno della Digos, e di quattro giornalisti feriti negli scontri. Il buonsenso avrebbe imposto un passo indietro da parte dei Giovani Palestinesi, dopo lo stigma bipartisan che si era abbattuto su di loro appena pubblicato il manifesto dell’iniziativa ‘Viva il 7 ottobre’.

La ragione avrebbe fatto sperare che nessuno pensasse di poter appoggiare un evento simile, con simili premesse. E invece malgrado lo stop arrivato dal Viminale e la diffida del questore Antonio Sbordone, centinaia di manifestanti dei Giovani Palestinesi si sono ritrovati in piazza del Nettuno e hanno creato caos in città, arrivando allo scontro con la polizia che li ha respinti con cariche e idranti, fino alla zona universitaria.