Scontri a Bologna 7 ottobre, l’ira della Cgil: “Così danneggiano tutto il movimento”

Bologna, 8 ottobre 2025 – La Cgil di Bologna prende le distanze dagli scontri andati in scena ieri sera nel centro storico della città in occasione della manifestazione organizzata (foto) per 'celebrare' il 7 ottobre e la strage di civili israeliani perpetrata da Hamas.

"Quelli che abbiamo visto ieri sera in piazza a Bologna sono scontri e posizioni che dal nostro punto di vista danneggiano tutto il movimento per Gaza, la Palestina, con la Global Sumud Flottila e le altre importantissime iniziative umanitarie in corso e che non hanno nulla a che vedere con il movimento sindacale e dei lavoratori", sostiene la Camera del lavoro.

Attivisti e forze dell'ordine il 7 ottobre in piazza del Nettuno a Bologna alla manifestazione non autorizzata

"Ora più che mai serve mantenere la massima attenzione, il massimo protagonismo, la massima partecipazione di tutte e tutti perché il vento non si ferma e non si ferma nemmeno il movimento che abbiamo visto riempire le piazze di questo autunno", esorta il sindacato. "Scuole, fabbriche, uffici e facoltà: tutte e tutti in mobilitazione permanente, in modo pacifico e determinato. Il movimento dei lavoratori ha sempre saputo, in tutta la sua storia, isolare e condannare la violenza, così come hanno fatto i grandi cortei degli ultimi giorni. Noi non ci fermiamo", assicura la segreteria della Cgil.

La versione di Sgb

A sostegno dei manifestanti scesi in piazza interviene però il sindacato di base Sgb. "Ieri sera abbiamo assistito ad un livello militare di repressione mai visto finora a Bologna – afferma la sigla sindacale –: 50 manifestanti sotto il Nettuno circondati senza alcuna via di uscita da almeno 12 cellulari e poliziotti in tenuta antisommossa capeggiati. Solo l'intervento in piazza di circa mille cittadini solidali ha reso possibile la fine dell'accerchiamento. Il corteo è stato poi violentemente interrotto con idranti e diverse cariche". Secondo Sgb, "corresponsabili della repressione militaresca i politici di destra e di sinistra, dal sindaco Lepore all'assessore Ara per finire a tutti i politici di destra che hanno chiesto preventivamente alle forze di polizia di vietare e impedire qualsiasi manifestazione a sostegno alla resistenza palestinese nella data del 7 ottobre. Atteggiamento questo che di recente non è stato riservato ai fascisti di Forza Nuova". Il sindacato di base invita quindi sindaco e Giunta a "chiudere la stagione repressiva al fianco del Governo Meloni. Invitiamo lavoratrici e lavoratori a partecipare alle iniziative di sostegno della Freedom Flotilla Coalition", conclude Sgb.

Manifestazione 7 ottobre a Bologna: scontri tra attivisti e forze dell'ordine

Il centrodestra all’attacco

Dure critiche dal centrodestra. L'europarlamentare FdI, Stefano Cavedagna, sottolineando che anche oggi alle 18 è in programma un'altra manifestazione, non usa mezzi termini: "Non se ne può più. Continuano a fare danni, disturbare la quiete pubblica e impegnare gli agenti delle Forze dell'ordine ai quali va la nostra solidarietà. Sono sempre i centri sociali della zona universitaria, con spazi, ai quali vengono concessi luoghi anche dall'amministrazione comunale. Sarebbe inaccettabile se le stesse realtà che ricevono finanziamenti o spazi dal sindaco, fossero tra quelle che fanno danni. Per questo chiediamo di bloccare qualsiasi finanziamento e revocare spazi ai centri sociali. Altrimenti questa guerriglia andrà avanti".

"Ancora una volta Bologna viene trasformata in megafono per messaggi pericolosi e che istigano all'odio", commenta invece la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, che giudica "inaccettabile" la manifestazione (non autorizzata) di ieri sera. "Chi scende in piazza inneggiando alla violenza e fomentando l'antisemitismo non sta difendendo nessuna causa, ma solo alimentando odio –aggiunge Borgonzoni – le istituzioni hanno il dovere di intervenire con parole ferme e mai ambigue. La libertà di espressione non può trasformarsi in libertà di incitamento alla violenza e al terrorismo". La sottosegretaria esprime quindi "solidarietà piena alla comunità ebraica e alle Forze dell'Ordine per le aggressioni che devono costantemente subire da questi soggetti".

Sulla stessa linea il deputato del Carroccio Davide Bergamini. "La libertà di parola è sacrosanta – afferma –ma inneggiare al terrorismo non è concepibile. Ora auspichiamo una ferma presa di posizione da parte del centrosinistra, soprattutto dopo mesi di politiche permissiviste che hanno prodotto soltanto episodi di piazza balzati agli onori delle cronache: chi amministra deve essere il primo a condannare simili episodi. Senza se e senza ma". A sollecitare una presa di posizione del sindaco Matteo Lepore è anche il capogruppo della Lega in Comune a Bologna, Matteo Di Benedetto, che esprime solidarietà agli agenti feriti. "Chiediamo l'espulsione di tutti coloro che non hanno la cittadinanza italiana e hanno partecipato a questi assalti indiscriminati – afferma Di Benedetto –per gli altri, identificazione e le giuste sanzioni".