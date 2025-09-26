Scontri al corteo per Gaza. In arrivo altre 10 denunce

Altri manifestanti - almeno dieci, per ora, ma i numeri potrebbero essere destinati a salire - saranno denunciati per i disordini della manifestazione pro Gaza di lunedì: la polizia ha passato al setaccio immagini e filmati di quel giorno, quando il maxi-corteo ha invaso la tangenziale e poi l’autostrada, bloccandola, con una parte di manifestanti che dopo si è spostata in via Stalingrado. Dove è scoppiato il caos. E ora, si stanno formalizzando le nuove denunce, dopo che già cinque persone sono finite nei guai e altri quattro (tre maggiorenni e un minore) sono stati arrestati.

Per il ragazzino, 16 anni - quando è stato arrestato stava spostando un cassonetto in via Stalingrado -, si è svolta ieri l’udienza di convalida davanti alla giudice Anna Filocamo, che ha disposto per lui la prescrizione minima: tenere una buona condotta e non frequentare pregiudicati per due mesi. "La sua azione singola è di lieve entità e il giudice ha riconosciuto questo", le parole dell’avvocato Ettore Grenci, legale del minorenne. Il giudice infatti ha tenuto conto del buon profitto scolastico del ragazzino e del fatto che non hai mai avuto nessuna segnalazione né procedimenti.

Intanto, la mobilitazione per Gaza continua: ieri sera, in tantissimi hanno riempito piazza del Nettuno per l’assemblea indetta da Usb per "costruire la mobilitazione permanente in supporto della Flotilla e contro il genocidio". Diverse le tende piazzate intorno alla statua per ‘100 piazze per Gaza’. E il collettivo universitario Cambiare Rotta attacca la ministra Anna Maria Bernini, che ha fatto riferimento alle occupazioni avvenute negli atenei, dicendo che "manifestare le proprie idee non può mai trasformarsi in violenza". "La violenza è quella di chi continua a intrattenere accordi con Israele", gridano.

Oggi, invece, si preannuncia un’altra giornata di alta tensione, col presidio di Forza Nuova da una parte e la contromanifestazione degli antifascisti dall’altra. Infatti, alle 19.30 in piazza della Pace ci sarà un "presidio antisionista" a cui parteciperà anche Roberto Fiore (segretario nazionale FN). In ’risposta’, Cambiare Rotta farà un presidio alle 18 a Porta Lame, con lo slogan "Antifascismo è antisionismo. Fuori Fiore e fascisti da Bologna".

Sul fronte, invece, Giro dell’Emilia, in programma il 4 ottobre, che vede la mobilitazione per bloccare la gara - a cui partecipa un team israeliano -, ieri si è tenuto un tavolo in Questura per valutare le misure di sicurezza. Perché gli attivisti hanno annunciato di voler bloccare anche l’Israel Premier Tech, al grido di ’A Bologna come a Madrid. No ai sionisti al Giro dell’Emilia 2025’. Infine, l’occupazione di Giurisprudenza, mercoledì, sempre a sostegno della popolazione palestinese. "È gravissimo che la zona universitaria sia sotto scacco dei collettivi", – le parole di Stefano Cavedagna, eurodeputato FdI –. Serve un Daspo urbano per tutti questi soggetti che occupano le facoltà". "Lo sgombero è l’unica soluzione possibile", commentano i leghisti Victoria Sinardi Brunello e Matteo Di Benedetto.