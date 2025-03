Scontri collettivi-polizia. Imbrattato il Rettorato

Tensioni e scontri tra manifestanti e polizia nel centro storico. Sono scene già viste per le vie di Bologna, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Alma Mater. Questa volta la violenza colpisce la sede del Rettorato, in via Zamboni 33, quando al termine del corteo di protesta guidato dai collettivi, ma anche con ricercatori e lavoratori precari contro "l’università del precariato e dei tagli", gli attivisti imbrattano con vernice rossa le scale, il portone e il muro d’ingresso di Palazzo Poggi: "Voi, dell’Unibo, avete le mani sporche di sangue", gridano. E tirano fuori la bandiera palestinese.

Il corteo si muove, tra musica, balli, maschere e coriandoli (“Il Carnevale del precariato”), con l’intenzione di raggiungere l’aula della cerimonia con la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Ma è costretto a fermarsi. Gli attivisti provano a ‘forzare’, gli agenti li respingono con cariche di alleggerimento. Volano manganellate, coi manifestanti che rispondono a colpi di ombrelli, schiuma bianca, sputi e insulti.

Ma se la tensione sale nelle vie del centro, nell’Aula Magna di Santa Lucia l’avvio del 937° anno accademico procede con solennità con la consegna da parte del rettore Giovanni Molari del Sigillum Magnum di Alma Mater, massima onorificenza Unibo, a Koen Lenaerts, presidente della Corte di Giustizia europea. Ma il leit motiv non è solo la solidarietà tra Stati Ue. La ministra Bernini, infatti, bolla i manifestanti come "professionisti della protesta". E non si capacita dei motivi della piazza: "Abbiamo messo fondi in più sulle università, un sacco di soldi sulle borse di studio, abbiamo fatto una marea di studentati e investito sui contratti di ricerca", ricordando il fondo record per gli atenei da 9,4 miliardi.

I ricercatori sono di diverso avviso. E una mini-delegazione di cinque persone dal palco punta il dito contro la riforma del pre-ruolo (il lasso di tempo che separa il conseguimento dei titoli di studio dall’ottenimento di una posizione di ruolo), voluta da Bernini: "Gli agenti ci hanno accerchiati. La ministra? Vuole rendere precarie le nostre vite. Pronti allo sciopero a marzo". Bernini tende la mano: "Pronta a incontrarvi". E il rettore Molari fa salire i ricercatori sul palco invocando il dialogo.

Chiara GabrielliRosalba Carbutti