Scontri con ultrà del Lille. Gli indagati dal gip:: "Non volevamo la rissa"

Hanno risposto alle domande del gip Domenico Truppa, raccontando la loro versione dei fatti accaduti la sera dello scorso 26 novembre, alla vigilia della partita di Champions tra Bologna e Lille. Una vigilia finita con una violenta rissa tra i due gruppi di supporter, in cui gli ospiti hanno avuto la peggio: un tifoso del Lille in particolare, a cui un colpo inferto con un corpo metallico ha staccato parte del naso. I sei ultrà rossoblù (sono dodici i bolognesi indagati sui quindici totali), su cui pende una richiesta di misura cautelare a seguito delle indagini della Digos, hanno riferito di essere arrivati in via Zamboni non per una spedizione punitiva, come l’accusa ipotizza, ma dopo aver preso accordi con gli ultrà francesi che, hanno riferito sempre i supporters rossoblù al giudice, avevano rubato le sciarpette ad alcuni ragazzini. Quindi, in una sorta di ‘codice’ tra ultrà, si sarebbero accordati per darsi simbolicamente il cambio al pub evitando, in questo modo, ogni forma di scontro. "Tuttavia – riassume l’avvocato Gabriele Bordoni, che rappresenta tre degli indagati – all’arrivo in via Zamboni gli ultrà francesi erano ancora lì", in ‘assetto da guerra’, come hanno riferito ancora gli indagati al gip. A quel punto, alcuni se ne sono andati. Altri si sono ‘buttati nella mischia’, con l’esito che adesso è agli atti. "Non sono andati in via Zamboni a cercare la rissa – conclude Bordoni –. Lo dimostra anche il fatto che fossero tutti a volto scoperto, ben consci della presenza di decine di telecamere nella strada. Per questo ho chiesto al gip di non applicare le misure richieste dal pm". Nello specifico, si tratta di 11 obblighi di firma e un obbligo di dimora - a Casalecchio - per l’indagato che, materialmente, ha ferito il tifoso francese.

n. t.