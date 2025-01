Scontri a Bologna al corteo per Ramy: cariche, cassonetti in fiamme e bombe carta

Bologna, 11 gennaio 2025 – Era nell’aria che, come accaduto a Milano e Torino, anche in città la manifestazione per chiedere giustizia per Ramy Elgamal, il 19enne morto a Milano in un incidente, mentre in scooter con un amico scappava, inseguito da una gazzella dei carabinieri, sarebbe finita in scontri e disordini con le forze dell’ordine (foto).

Così il presidio, organizzato in piazza San Francesco dagli studenti medi, con l’adesione dei collettivi Cas e Cua, è finito in un disastro, con una cinquantina di ragazzi che hanno lanciato di tutto contro i poliziotti in presidio, sfondando un cantiere e buttando all’aria anche i tavolini dei bar (video).

Giustizia per Ramy, il corteo a Bologna finisce in guerriglia

Una parte dei manifestanti che hanno preso parte agli scontri era visibilmente ubriaca. La situazione è degenerata appena il piccolo corteo è partito in direzione di via del Pratello, dove i giovanissimi hanno esploso petardi e bombe carta contro il commissariato Due Torri San Francesco, per poi iniziare a lanciare bottiglie e sassi pure contro i poliziotti.

4 foto Da piazza San Francesco al Pratello tra bombe carte, cassonetti in fiamme e lanci di oggetti contro i poliziotti

Che hanno risposto con scudi e manganelli. Due scontri, con i manifestanti che sono poi indietreggiati verso piazza San Francesco: anche qui c'è stata una carica di alleggerimento, con il corteo che si è poi spostato verso via Sant’Isaia e via De Marchi. Lasciando, alle sue spalle, la devastazione degna di una guerriglia urbana, che non ha niente a che vedere e che anzi mortifica lo scopo originario del presidio.

I manifestanti si sono poi spostati all’incrocio con piazza Malpighi e via Nosadella, formando una barricata con i cassonetti dei rifiuti, uno dei quali è stato dato alle fiamme: una situazione da banlieue francese, una violenza senza motivo.

In via dei Gombruti i facinorosi hanno eretto un’altra barricata con del materiale da cantiere: a questo punto i poliziotti dopo aver indossato le maschere antigas hanno sparato dei lacrimogeni e il gruppo è tornato indietro verso via Barberia