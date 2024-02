Scontri davanti alla Rai. Video e immagini al vaglio per individuare i violenti

Bulloni grossi come una mano, petardi, pietre. Una sassaiola rivolta contro le forze dell’ordine, partita da un ridotto gruppo di manifestanti, tra le prime file degli oltre mille partecipanti al corteo dei ‘Giovani Palestinesi’. Su questo sparuto gruppo, che ha alimentato le tensioni sfociate in un tentativo di assalto ai cancelli della Rai respinto da una carica di alleggerimento da parte dei reparti di polizia e carabinieri, si concentrano adesso le indagini della Digos, tese a individuare gli autori dell’incursione violenta, in seno a una manifestazione che, per il resto, non ha creato problemi di ordine pubblico. In particolare, ci sarebbero alcuni volti noti agli uffici della Divisione investigazioni generali nel gruppetto attivo nel lancio pericoloso di oggetti: attivisti dell’ex Xm 24 confluiti ora nel comitato Besta, anarchici, attivisti dei collettivi Cambiare rotta e Cua.

La polizia sta lavorando per acquisire video e immagini del presidio e del momento degli scontri, per individuare gli autori delle condotte violente. Nessuno, comunque, durante la brevissima carica è rimasto ferito. Non si contano feriti neppure tra agenti e carabinieri.

La tensione era iniziata a montare perché, a detta dei manifestanti, la Rai non aveva dato loro garanzie di leggere tutto il documento che avevano redatto, dove veniva accusava la Rai di negazionismo e censura, in riferimento al ‘caso Ghali’, che sul palco di Sanremo aveva parlato di genocidio palestinese; e a quanto avvenuto a Domenica In, quando Mara Venier aveva letto un comunicato dell’ad Rai Roberto Sergio in solidarietà al popolo israeliano.

Se in un primo momento la trattativa tra la direzione giornalistica e i presenti al presidio non aveva dato esito positivo, dopo circa un’ora, si è invece conclusa positivamente, quando gli attivisti hanno annunciato la lettura parziale del comunicato durante il successivo tg regionale. I contestatori hanno anche chiesto a gran voce le dimissioni dell’ad Sergio. Durante la manifestazione sono stati diversi i cori contro Netanyahu e contro Israele, con attacchi al governo di Giorgia Meloni e ai vertici Rai.

Le tensioni bolognesi, arrivate pochi giorni dopo gli scontri a Napoli, hanno sollevato l’attenzione politica. "Se la Rai diventa sinonimo di censura e manganelli allora significa che lo stato di salute della nostra democrazia non è dei migliori", ha detto Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, mentre il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro parla di "Una Rai con l’elmetto che censura e non lavora per la pace". "Iniziative pretestuose, violente e inutilmente aggressive. I temi della pace vanno affrontati con uno spirito pacifico", replica il capogruppo di FI in Senato, Maurizio Gasparri.