Scontri e violenza alle Besta. Agenti feriti, quattro denunce. Proteste per gli alberi tagliati e per il cantiere del tram

e Francesco Moroni

Alle proteste già in atto per la costruzione del nuovo plesso scolastico si è aggiunta quella per i lavori del tram, con l’allargamento della carreggiata e la costruzione di una pista ciclabile (che qualcuno dice "nel parco c’è già, ma non viene usata"). È in atto una tempesta perfetta, alle scuole Besta, dove ieri hanno regnato soprattutto la violenza e la tensione.

Gli scontri al Don Bosco sono iniziati poco dopo l’alba, già alle 6, e sono andati avanti per ore. Fino all’ora di pranzo, quando gli operai hanno spento le motoseghe: la fila di alberi sul terrapieno non c’era già più. Almeno una settantina i manifestanti in presidio, tra membri del Comitato Besta, studenti, anziani, frange anarchiche cittadine ed esponenti dei collettivi. Il bollettino alla fine conta una ventina di feriti (undici tra le forze dell’ordine, più o meno lo stesso numero tra gli antagonisti), altrettanti identificati e quattro denunciati, due per resistenza a pubblico ufficiale e due per non aver fornito le proprie generalità (tutti portati in questura e poi rilasciati). Seconda la polizia i primi, un ragazzo e una ragazza, avrebbero sferrato rispettivamente un pugno e uno schiaffo a due agenti presenti. Un’attivista è stata colpita alla testa, ha iniziato a sanguinare ed è stata soccorsa dal 118 sul posto.

L’escalation di violenza si è accesa quando un manifestante è salito in presidio su un albero da abbattere: polizia e carabinieri in tenuta antisommossa prima si sono schierati tutto intorno per evitare che il corteo interrompesse le operazioni, poi hanno tirato giù con la forza il giovane in mezzo agli alberi. E ancora, stesso copione, qualche metro più in là.

Così gli scontri si sono intensificati. Le recinzioni del cantiere sono diventate arieti con cui sfondare il cordone, i rami e i massi un’arma da lanciare contro le forze dell’ordine. Che hanno risposto caricando i rivoltosi. Tutto questo, mentre il verde e le foglie hanno lasciato intravedere sempre di più le torri di Kenzo Tange della Regione, a pochi metri dal ‘campo di battaglia’. Le motoseghe non hanno smesso quasi mai di tranciare e le condizioni di sicurezza sono venute meno: più di uno, tra entrambe le ‘fazioni’, ha rischiato di essere centrato dai tronchi in caduta. Gli stessi operai sono sembrati in difficoltà nel portare avanti la propria azione senza pericoli. E non sono mancati gli insulti ai giornalisti, sul posto per documentare la giornata, da parte dei manifestanti.

Gli animi si sono placati solo all’ora di pranzo, quando di alberi da abbattere sul terrapieno non ce n’erano più. C’erano però gli studenti delle Besta, ad assistere agli scontri: i più piccoli in cortile per il centro estivo, i più grandi dentro le aule per gli esami di terza media. C’era chi passeggiava con il cane, chi tornava a casa da lavoro, chi voleva godersi un giro in bicicletta.

Una signora a un certo punto ha raccolto un ramo: "Lo porto a Lepore". E così è stato: terminato il trambusto in viale Aldo Moro, alcuni esponenti del comitato si sono ritrovati prima sotto la questura, poi davanti a Palazzo d’Accursio, dove hanno lasciato alcuni degli arbusti tagliati. Per oggi è stato annunciato un nuovo presidio dalle 6.30, poi un’assemblea alle 18. Una tempesta perfetta, come detto, che non sembra volersi placare.