Scontri fra tifosi di Fortitudo e Virtus. Arriva la quarta condanna: 7 mesi

Botte tra tifosi di Virtus Bologna e Fortitudo in via San Mamolo, un giovane rimane ferito. Siamo nel febbraio del 2019. A distanza di sei anni dall’aggresione di diversi tifosi della Fortitudo a quelli della Virtus, il processo di primo grado, per lesioni gravissime, si è concluso. Nell’occasione rimase ferito proprio un giovane tifoso della Fortitudo, a cui vennero amputate parzialmente, dopo l’esplosione di un petardo, tre dita della mano destra.

Gli ultimi due imputati erano coloro che non avevano scelto il rito abbreviato, celebrato tre anni fa con tre condanne. Così, ieri il giudice Simona Siena, ha condannato uno dei due, difeso dagli avvocati Jose Elmer Malaguti e Tiziana Govoni, a 7 mesi con sospensione condizionale della pena e al risarcimento del danno in favore della parte civile, difesa dall’avvocato Aldo Savoi Colombis, da quantificare in separata sede civile, con una provvisionale di 8.000 euro. L’altro imputato invece, difeso dall’avvocato Daniele Benfenati, è stato assolto con la formula dell’insufficienza di prove.

"Finalmente oggi si è concluso in primo grado per tutti gli accusati un triste episodio di anni fa che vedeva il mio assistito oggetto di una sanguinosa aggressione. Anziché un regolare corteo di tifosi si verificò in via San Mamolo un increscioso episodio che causò gravissime lesioni a un cittadino, oltretutto sostenitore della stessa squadra dei tifosi assalitori", ha commentato l’avvocato Savoi Colombis.