Scontri, il day after . FdI contro Sbordone:: "Parole offensive dopo ore di violenza"

"Siamo stupiti della sorpresa del questore di Bologna riguardo alle manifestazioni di ieri. Definire ‘senza sbavature particolari’ la manifestazione, senza una parola di critica sui cartelli offensivi, sugli slogan, sulla paralisi della città, è decisamente irritante". Sono le parole di Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia, dopo le dichiarazioni del questore Antonio Sbordone sulla manifestazione per Gaza di lunedì, quando oltre 30mila persone sono scese in strada a sostegno dei palestinesi.

E se da un lato, tiene a ribadire "la nostra solidarietà e il nostro sostegno agli agenti delle forze dell’ordine", dall’altro Cavedagna ’critica’ le riflessioni del questore, perché "parlare di ‘manifestazione pacifica’ e fare un plauso agli organizzatori è ancora più grave, profondamente offensivo per chi ha vissuto sulla propria pelle queste ore di violenza". Agenti colpiti, "alcuni dei quali feriti – prosegue l’eurodeputato FdI –, costretti ad una guerriglia in via Stalingrado. Persino un’auto della polizia locale vandalizzata. Atteggiamenti inaccettabili e che non hanno nulla a che vedere con le manifestazioni pacifiche. Noi condanniamo senza esitazioni l’odio e la violenza dei facinorosi alla quale certa sinistra strizza l’occhio, responsabili di questi vandalismi e scontri".

E per altro meloniano, il senatore Marco Lisei, gli agenti sono stati "eroici contro i teppisti rossi", ed esprime "piena gratitudine e solidarietà alle donne e uomini delle forze dell’ordine che erano in strada e che con grande professionalità hanno fronteggiato la furia dei violenti di sinistra durante i disordini che hanno trasformato Bologna in un teatro di guerriglia". Agenti che "hanno subito insulti, lanci di uova e fumogeni – incalza Lisei – e nonostante ciò hanno dimostrato grande dedizione e impegno nella gestione dell’ordine pubblico".

E la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni propone che sia prevista una cauzione prima di una manifestazione, a garanzia degli eventuali danni. "Alle manifestazioni violente, purtroppo ci siamo tristemente abituati a Bologna – commenta Borgonzoni –, ma mi stupisce che il sindaco non si sia accorto che ieri i toni si sono alzati veramente tanto. Chiunque puo’ manifestare qualunque idea ma c’è la civiltà di manifestare e di non danneggiare terzi che non c’entrano. Bisogna che alle manifestazioni tutti diano una cauzione, se uno fa dei danni è ora che comincia a pagarli – incalza –. Ciascuno si prenda la sua responsabilità". E contro Matteo Lepore: "Credo che la prossima cosa che dovrebbe fare un sindaco sia condannare quando accadono episodi gravi come quelli".

"Sulle violenze (di lunedì) – così Matteo Di Benedetto, capogruppo Lega Bologna – ho presentato un’interrogazione scritta urgente per chiedere conto dei danni subiti e un chiarimento doveroso: una volta individuati i responsabili, Lepore e i suoi chiederanno loro il risarcimento dei danni? O faranno pagare il conto ai bolognesi? Agenti feriti, cassonetti incendiati, strade devastate, diritti dei lavoratori, degli studenti, delle famiglie, violati. Il bilancio della parte non pacifica della manifestazione. Atti che non rendono onore ai tanti che pacificamente hanno sfilato per chiedere la fine delle violenze contro i bambini innocenti a Gaza. Perché la sinistra rimane in silenzio?".

Chiara Gabrielli