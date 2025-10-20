Qualcosa si muove

Valerio Baroncini
Qualcosa si muove
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allerta meteoIncidente mountain bikeMorta sotto al trenoInchiesta alluvioneLuciano, Indiana JonesVillaggi della zucca
Acquista il giornale
CronacaScontri in aeroporto a Firenze. Feriti cinque agenti di Bologna
20 ott 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Scontri in aeroporto a Firenze. Feriti cinque agenti di Bologna

Scontri in aeroporto a Firenze. Feriti cinque agenti di Bologna

Cinque agenti del Reparto Mobile di Bologna feriti a Firenze. É questo il bilancio felsineo degli scontri di due giorni...

Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine all’interno. dell’aeroporto di Firenze

Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine all’interno. dell’aeroporto di Firenze

Cinque agenti del Reparto Mobile di Bologna feriti a Firenze. É questo il bilancio felsineo degli scontri di due giorni fa nel capoluogo toscano. Dove a centinaia i manifestanti, che partecipavano al corteo ex Gkn alla periferia nord della città, hanno deviato dal percorso della manifestazione autorizzata e sono entrati dentro l’aeroporto Peretola. Lì sono riusciti a sfondare il cordone delle forze dell’ordine schierate, tra polizia e carabinieri, riuscendo ad arrivare addirittura nell’area dei check-in dello scalo. E per impedire ai manifestanti di raggiungere anche la pista dell’aeoroporto, che ha contato diversi voli in ritardo, sono stati repressi e sono nati diversi scontri. Inizialmente si sono contati dieci agenti feriti, cinque dei quali sono del Reparto Mobile della Questura di Bologna. i poliziotti di piazza Galileo Galilei hanno avuto cinque giorni di prognosi.

Uno scenario, quello che si è verificiato nel capoluogo toscano, che ricorda molto anche se per cause differenti, le ultime settimane di caos, passione e manifestazioni pro-Pal che hanno animato le Due Torri, con diversi tentativi di assalto alla stazione centrale e cortei che hanno radunato migliaia e migliaia di persone non solo nel centro storico, ma anche verso la periferia, occupando per ben due volte tutte le corsie di tangenziale e autostrada. Spaccando in due l’Italia e mandando la viabilità in tilt. Le due occasioni sono state gli scoperi generali indetti dai sindacati "a sostegno del popolo palestinese e contro il genocidio a Gaza". Ma dalle mobilitazioni che hanno riversato per le strade una marea umana pacifica, una costola di antagonisti e anarchici ha dato vita a scontri, guerriglie e tafferugli in cui sono rimasti feriti diversi agenti di polizia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ManifestazioneScontri