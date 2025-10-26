Scontri in tangenziale. Altri cinquanta denunciati

Altri cinquanta attivisti segnalati dalla Digos alla Procura per gli scontri che hanno accompagnato lo sciopero generale del 22 settembre scorso. Salgono così a una settantina le persone già identificate dalla polizia per le violenze che hanno fatto da corollario alla prima grande manifestazione dell’autunno bolognese, che aveva visto scendere in piazza per Gaza oltre trentamila persone.

Una giornata che doveva essere di pace, ma che invece, animata dai solti volti del disordine nostrano, è sfociata in scontri con le forze dell’ordine, prima in tangenziale e autostrada, dove per disperdere la folla è stato usato l’idrante, e poi in via Stalingrado, quando al’attacco convulso e confuso dei circa mille manifestanti, armati di bottiglie, bastoni e persino cartelli stradali, è stato frenato con i lacrimogeni. Per quei fatti, in flagranza erano stati arrestati in quattro, tra cui un minorenne, mentre altri cinque soggetti erano stati denunciati e rilasciati. Tutti volti sconosciuti alla contestazione bolognese che erano arrivati a ‘gonfiare’ le fila dei collettivi.

In questo mese, la Digos, attraverso un lungo lavoro di analisi, è riuscita a identificare altri cinquanta soggetti che, quel pomeriggio, si sono ‘distinti’ nella lotta. La maggior parte sono attivisti dei Giovani palestinesi e di Cua e tra gli identificati ci sono anche volti noti dell’ambiente anarchico cittadino, ma anche in questo caso tanti sono incensurati e slegati dalle realtà della piazza. Rispondono, a vario titolo, di blocco stradale, per aver occupato per un’ora tangenziale e A14, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di lancio pericoloso di oggetti. I loro nomi sono finiti in un’informativa consegnata in questi giorni in Procura, che va ad appesantire il fascicolo della pm che coordina le indagini.

Ma il lavoro degli inquirenti è ancora lungo: quegli scontri sono stati solo il primo assaggio di settimane di contestazione e violenza. Sfociate in ripetuti tentativi di assalto alla stazione, guerriglia nelle strade, respingimenti con scudi, manganelli e lacrimogeni. E anche nella manifestazione pro Hamas che, seppur vietata dal Viminale, si è trasformata in una serata di caos, con il centro paralizzato. Una serie di situazioni su cui gli inquirenti stanno lavorando, analizzando video e fotografie, per dare un volto e un nome a chi ha animato le violenze.