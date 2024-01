Scontri oggi a Bologna con due agenti feriti, il Comune: “Inaccettabile, il cantiere non si ferma”

Bologna, 29 gennaio 2024 – Sono due gli agenti della polizia locale (uno con una prognosi di quattro giorni) feriti nello scontro provocato dall’irruzione dei centri sociali nel cantiere delle nuove scuole Besta (foto e video). Il Comune sta valutando gli estremi della denuncia, ma non certo lo stop al cantiere che ora, annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari, “vedrà il coinvolgimento di chi gestisce l’ordine pubblico”.

Avvenuto nella tarda mattinata di oggi, l’assalto ha visto - tra chi ha fatto ricorso alla violenza “fisica e verbale”, buttando giù le transenne di metallo e facendole anche volare anche contro le macchine parcheggiate in via Caduti della via Fani -, vede appunto una ventina di ragazzotti tra cui esponenti del comitato no Passante, anarchici dell’Xm, Cua, Cambiare rotta e di Potere al popolo.

Immediata la solidarietà agli agenti feriti e condanna per l’assalto da parte dell’Amministrazione comunale (il sindaco Matteo Lepore ha parlato con gli agenti feriti); del segretario del Pd cittadino, Enrico Di Stasi; dell’onorevole Andrea De Maria; dei consiglieri Filippo Diaco (Anche tu Conti), Matteo De Benedetto (Lega Nord) e, ultimi, di Fratelli d’Italia.

Ora mettiamo indietro le lancette di qualche ora rispetto all'aggressione. Tutto comincia verso le sette di mattina, quando gli operai, scortati da una dozzina di agenti della municipale, transennano l’area del cantiere su cui, 18 milioni dopo, sorgerà la nuova media. Sempre nel parco Don Bosco, ma ad una manciata di metri dal vecchio edificio. Un progetto, voluto dal Comune perché le Besta sono energivore e non ristrutturabili. Il tutto, però, è osteggiato dal Comitato Besta che denuncia la cementificazione del polmone verde e l’abbattimento di una trentina di alberi.

Da Natale, il Comitato presidia il parco. Ieri, non appena gli operai montano le prime reti, una decina di cittadini entra nel cantiere s’incatena agli alberi e rimane dentro l’area recintata. Tutti identificati.

Di colpo l’assalto dei centri sociali, lo scontro, la violenza e l’abbattimento di tutta la transenna già montata. Segue il bivacco nel parco. Chi ha fatto irruzione è stato identificato. Sui danneggiatori, Roberto Panzacchi del Comitato sfuma: "Abbiamo lanciato l’allarme, chiedendo aiuto”. Aggiunge: “Stiamo riflettendo su cosa voglia dire per noi questo passaggio. Il parco è di tutti. Certo questo episodio colpisce; il Comitato si sta allargando. Ora pensiamo a come muoverci: il presidio andrà rivisto, magari assumendo forme differenti. Le cose possono sfuggire di mano”.

Ferma la reazione del Comune: "Oggi – denuncia Borsari - si è visto molto chiaramente come sia stato superato un limite che va oltre il semplice dissenso, sempre legittimo. La violenza non è mai legittima, è inaccettabile. Esporre le persone che stanno lavorando e la polizia locale ad atti di violenza, provocazione, di aggressioni verbali e anche fisiche è inaccettabile”.

Borsari rileva come "si stia perdendo il senso vero di quello che stiamo facendo nell’interesse della comunità: stiamo costruendo una scuola nuova in un parco che riqualificheremo al meglio”. Quindi l’affondo: “Bloccare il cantiere di una scuola con la violenza è inaccettabile. La comunità scolastica - che ha condiviso con noi il progetto - va rispettata. Il clima di violenza che qualcuno va fomentando fa il male dei ragazzi che hanno diritto ad una scuola di qualità in un’area verde riqualificata”.