Scontri tra polizia e manifestanti in centro a Bologna, bruciata una bandiera dell’Europa. Diretta

Bologna, 6 aprile 2025 – Scontri tra polizia in assetto antisommossa e manifestanti oggi pomeriggio in centro a Bologna in occasione delle due manifestazioni previste: quella dei sindaci di Bologna e Firenze pro Europa e quella di Potere al Popolo e centri sociali contro il riarmo.

Il corteo dei manifestanti di quest’ultima, circa 200 persone, partito da piazza San Francesco, quando ha raggiunto piazza Malpighi, attorno alle 16, ha provato a girare a destra, verso via Ugo Bassi, per cercare di raggiungere piazza Maggiore, dove era in corso la manifestazione per l'Europa ideata da Michele Serra, con il sindaco di Bologna Matteo Lepore e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Ma a quell'incrocio ad attenderli c'erano le forze di polizia schierate.

Le forze dell'ordine fronteggiano i manifestanti in via Ugo Bassi, seguono scontri e manganellate (FotoSchicchi)

"Fateci passare", gridavano i manifestanti ai poliziotti, e c'è stato un respingimento con gli scudi, oltre a qualche manganellata. Il tutto è durato alcuni minuti.

Hanno bruciato una bandiera dell'Europa. Poi, il corteo ha ripreso la sua marcia verso via Marconi, in direzione opposta rispetto alla manifestazione organizzata dai sindaci.