Scontri per il 7 ottobre. Un arresto e tre denunce. Pro Pal, già identificata una trentina di attivisti

Una ventenne in carcere per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Altri tre coetanei, due ragazze e un ragazzo, denunciati per gli stessi reati. E una trentina di attivisti pro Pal già identificati. Il giorno dopo la manifestazione della vergogna inneggiante ad Hamas, organizzata nel secondo anniversario della strage di 1200 israeliani, la polizia è già al lavoro su immagini e video. La conta parziale parla di tre agenti, due del Reparto mobile e uno della Digos, e di quattro giornalisti feriti negli scontri. Il buonsenso avrebbe imposto un passo indietro da parte dei Giovani Palestinesi, dopo lo stigma bipartisan che si era abbattuto su di loro appena pubblicato il manifesto dell’iniziativa ‘Viva il 7 ottobre’. La ragione avrebbe fatto sperare che nessuno pensasse di poter appoggiare un evento simile, con simili premesse. E invece.

Malgrado lo stop arrivato dal Viminale. Malgrado la diffida formale del questore Antonio Sbordone, i Giovani Palestinesi si sono ritrovati in piazza del Nettuno. E hanno anche iniziato a far proclami. Paragonando, ancora una volta, i miliziani di Hamas ai nostri partigiani. E questo accostamento, che lambisce l’apologia del terrorismo, potrebbe essere tra le contestazioni che verranno mosse agli organizzatori e a chi, l’altra sera, malgrado il divieto, ha preso la parola al megafono. Il lavoro di forze dell’ordine e Procura dovrà cristallizzare quanto accaduto, in uno scenario surreale che ha visto almeno 500 persone scendere in piazza a sostegno non del popolo palestinese massacrato e affamato dalla guerra di Israele, ma di un manipolo di terroristi che quello stesso popolo soggioga da quasi vent’anni. Cinquecento persone che sono arrivate allo scontro con la polizia, che le ha respinte, con cariche e idranti, fino in zona universitaria. In questi momenti concitati, e nella ‘coda’ della contestazione, quando ormai sembrava finito tutto e invece un gruppo di 150 persone è partito di nuovo in corteo, questa volta aggredendo con sassi e bottiglie gli agenti e rovesciando, ancora una volta, i cassonetti in strada per creare delle bandiere, che i quattro facinorosi sono stati arrestati. Ancora una volta, nessuno di loro pare legato in qualche modo a realtà antagoniste. Incensurati e sconosciuti.

La manifestazione di martedì ha prodotto strascichi e ancora polemichee. La Cgil, che la scorsa settimana ha sfilato in piazza con 80mila persone per la Global Sumud Flotilla, ha preso le distanze dagli scontri: "Quelli che abbiamo visto sono scontri e posizioni che dal nostro punto di vista danneggiano tutto il movimento per Gaza, la Palestina, con la Global Sumud Flottila e che non hanno nulla a che vedere con il movimento sindacale e dei lavoratori. Che ha sempre saputo, in tutta la sua storia, isolare e condannare la violenza". "Nella nostra città non ci deve essere spazio per la violenza", fa eco il direttore di Ascom Giancarlo Tonelli. Per la sottosegretaria alla Cultura della Lega Lucia Borgonzoni "ancora una volta Bologna viene trasformata in megafono per messaggi pericolosi e che istigano all’odio. Chi scende in piazza inneggiando alla violenza e fomentando l’antisemitismo non sta difendendo nessuna causa, ma solo alimentando odio". Con lei il capogruppo del Carroccio in Comune Matteo Di Benedetto: "Chiediamo l’espulsione di tutti coloro che non hanno la cittadinanza italiana e hanno partecipato a questi assalti indiscriminati – afferma Di Benedetto –; per gli altri, identificazione e le giuste sanzioni". Per l’europarlamentare Fdi, Stefano Cavedagna, dietro queste iniziative e disordini ci "sono sempre i centri sociali che godono di spazi concessi anche dall’amministrazione comunale. Per questo chiediamo di bloccare qualsiasi finanziamento e revocare spazi ai centri sociali. Altrimenti questa guerriglia andrà avanti". Da parte sua, il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna esprime solidarietà ai quattro cronisti feriti: "Non è accettabile che a chi è in piazza per fare il proprio lavoro ed esercitare il diritto di cronaca non siano garantite le condizioni di sicurezza. L’Ordine è vicino ai colleghi che con coraggio continuano a informare anche mettendo a rischio la propria incolumità".