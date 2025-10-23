Amor di patria
Sergio Gioli
Bologna
Scontri per uno sfratto in via Michelino a Bologna: attivisti e famiglie si barricano in casa. Diretta
23 ott 2025
NICOLETTA TEMPERA
Cronaca
  4. Scontri per uno sfratto in via Michelino a Bologna: attivisti e famiglie si barricano in casa. Diretta

Scontri per uno sfratto in via Michelino a Bologna: attivisti e famiglie si barricano in casa. Diretta

Tensione tra polizia e attivisti fuori dall’abitazione dopo che è stato detto loro che gli assistenti sociali non sarebbero potuti intervenire per le due famiglie sfrattate

Uno dei momenti tesi dello sfratto in via Michelino a Bologna

Bologna, 25 ottobre 2025 – Scontri con la polizia, questa mattina in via Michelino, dove erano in programma due sfratti. Quando l’ufficiale giudiziario è arrivato sul posto, oltre alle famiglie destinatarie del provvedimento c’erano anche gli attivisti di Plat. Che chiedevano, prima di aprire la porta, che sul posto intervenissero gli assistenti sociali per trovare una collocazione alle famiglie.

Quando è stato disposto loro che gli assistenti non sarebbero potuti intervenire, attivisti e famiglie si sono barricati dentro e le forze dell’ordine hanno dovuto sfondare la porta per eseguire il provvedimento. In strada intanto si era radunata una cinquantina di persone, con lo scopo di impedire lo sfratto.

09:55
Operazioni ancora in corso

Ci sono stati attimi di tensione, sfociati in scontri con le forze dell’ordine. In via Michelino, le operazioni sono ancora in corso a Bologna.

Alcuni frame degli scontri con la polizia
09:54
Scontri con la polizia

Scontri con la polizia per due sfratti che stanno avvenendo in via Michelino a Bologna

