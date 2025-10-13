Scontri in stazione a Bologna, minori sotto la lente: al setaccio filmati e foto sui social

Bologna, 14 ottobre 2025 – Proteste per Gaza, sono diversi i minorenni tra i protagonisti degli scontri in stazione il 2 ottobre: la Questura è al lavoro per analizzare l’immensa mole di filmati, tra quelli delle telecamere di videosorveglianza e i video amatoriali postati sui social, che sono stati registrati durante quella lunga giornata, e per identificare gli autori della devastazione di quel giorno.

Protesta pro Pal, gli scontri in stazione la sera del 2 ottobre

La mattina del 2 i primi episodi sul piazzale, proprio di fronte l’ingresso principale della stazione dove si trovano le biglietterie: in questo caso, erano scesi in campo per la protesta anche diversi studenti (medi e universitari), tra loro quindi molti minori. Ma sarebbero stati diversi i ragazzini anche la sera del 2, quando l’aria si è fatta molto più pesante, con la stazione ferroviaria di nuovo presa d’assalto da ’infiltrati’ mascherati da manifestanti: lancio di oggetti di ogni tipo contro le forze dell’ordine, incendi in strada e vetrine spaccate - l’attività più colpita era stata il fast food Kfc. A breve si concluderanno le indagini e si decideranno le misure per quegli episodi. Il bilancio di quella guerriglia in stazione raccontava di 24 operatori delle forze dell’ordine feriti (20 poliziotti e 4 carabinieri), in ospedale era finita anche una manifestante colpita all’occhio da un lacrimogeno. In 15 erano stati denunciati per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Intanto, sono in partenza i provvedimenti per alcuni dei manifestanti che hanno occupato la tangenziale e l’autostrada durante il maxi corteo del 22 settembre e che si sono resi protagonisti degli scontri in via Stalingrado (per cui si sono scattate anche denunce per resistenza, lesioni e il ’nuovo’ reato di blocco stradale): sono una decina (un numero che potrebbe salire nelle prossime ore) e si va dall’avviso orale alla sorveglianza speciale al Dacur (’Divieto di accesso alle aree urbane’, noto come ’Daspo urbano’, è una misura di prevenzione personale emessa dal questore verso chi agisce contro il decoro e la sicurezza in specifiche aree).

Per i ’soliti noti’ locali scatteranno avvisi orali e, per chi era già stato avvisato dalla Questura, si potrà procedere con la sorveglianza speciale, misura che si applica a persone considerate socialmente pericolose che non hanno modificato la propria condotta dopo un primo monito del questore. Per gli identificati che vengono da fuori, invece, è probabile che scatterà il Daspo.