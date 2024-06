’Scontrino per la scuola’. La primaria vince la sfida

Si è concluso nei giorni scorsi con la premiazione degli ordini scolastici del paese il progetto ’Uno scontrino per la scuola’.

Nata per destinare risorse alla scuola del paese e incentivare gli acquisti negli esercizi di vicinato, l’iniziativa è stata realizzata da Confcommercio Ascom Castel d’Aiano in collaborazione con il Comune e le scuole del territorio.

I numeri testimoniano al meglio l’esito positivo: 30 attività commerciali aderenti, oltre 160 studenti e famiglie coinvolte, 12.300 scontrini raccolti in soli 60 giorni. I tre premi messi in palio, che consistono in materiale scolastico del valore rispettivamente di 500, 300 e 200 euro, sono stati consegnati alla scuola nell’ambito di una cerimonia presso il campo sportivo alla presenza, insieme agli alunni e agli insegnanti, della sindaca Rossella Chiari, del consigliere con delega alla Scuola Camilla Sghinolfi, del vicepresidente provinciale Confcommercio Ascom Bologna Medardo Montaguti, della presidente Confcommercio Ascom Castel d’Aiano Luana Delucca e del vicepresidente Confcommercio Ascom Castel d’Aiano Salvatore Argentieri.

"La nuova edizione di ’“Uno scontrino per la scuola’ ha fatto centro grazie al coinvolgimento di una pluralità di attori - sottolineano Medardo Montaguti e Luana Delucca -. Si è attivato un vero e proprio circuito di vitalità sociale ed economia e di questo dobbiamo ringraziare tutti".

"Come amministrazione comunale, siamo veramente soddisfatti del risultato raggiunto, frutto di una bellissima collaborazione fra tutte le parti – proseguono Rossella Chiari, sindaca di Castel d’Aiano, e Camilla Sghinolfi, consigliere comunale con delega alla Scuola -. Ma soprattutto, siamo felici che tutto ciò abbia portato a un contributo concreto alla nostra scuola, a cui teniamo moltissimo e che cerchiamo di sostenere il più possibile. Quando ci è stata proposta l’iniziativa da Luana Delucca di Ascom, l’abbiamo accolta con grande piacere perché ’in questa gara vincono tutti’. Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e, visto l’entusiasmo generato, ci auguriamo si possa riproporre anche l’anno prossimo".