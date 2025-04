Scontro tra auto nel Bolognese: 5 feriti, ci sono anche 2 bambini

Medicina (Bologna), 4 aprile 2025 –

Due incidenti nella Bassa bolognese. Nel pomeriggio, verso le 18.30, in via Canale Medicina (località Portonovo), frontale tra due autovetture.

Sulla prima, una Fiat Scudo, viaggiava una famiglia di quattro persone, i genitori e due bimbi di otto e sei anni; nella seconda, tipo suv, c’era solo il guidatore.

Ferite lievi per i componenti della famiglia, che sono stati portati in ospedale per accertamenti, mentre l’uomo ha rifiutato di essere curato. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Molinella e il 118.

L’incidente di Budrio

Nella mattinata di oggi, poi, nella Bassa bolognese, un altro incidente per fortuna senza gravi conseguenze. Erano quasi le 11 al confine tra Budrio e Molinella, frazione I Casoni. Due auto, una Peugeout 2008 e una Suzuki Vitara, stavano percorrendo, in direzioni opposte la via Casoni, quando per cause in fase di accertamento, le due macchine si sono scontrate in un impatto fronto-laterale, all’altezza dell’incrocio con via Idice abbandonata.

Sul posto gli agenti della Locale, i carabinieri della compagnia di Molinella e i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso che non si è poi reso necessario.

Le due persone alla guida delle auto, una donna straniera 55enne di San Giovanni in Persiceto, e un italiano 42enne di Molinella, sono state portate all’ospedale Maggiore in codice di media gravità.

Stando a quanto appurato alla base dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza.

Nella zona lunghe file: dopo tre ore e mezzo la circolazione è tornata alla normalità. All’ora di pranzo la strada era ancora percorribile a senso unico alternato per consentire lo sgombero della carreggiata dei detriti e, poi, la rimozione delle macchine coinvolte.